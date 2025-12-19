Live TV

Analiză Ce informații primesc cetățenii dintr-o țară care nu există. „Eficiența autorităților”; „Ajutorul gratuit” și „Crize la alții”

Data publicării:
GUR warns Russia plans to destabilize Transnistria
Paradă militară în Tiraspol. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Statul „funcțional” în vremuri tulburi Stabilitate economică într-un mediu ostil Ordine publică, control și siguranță Viață cotidiană și normalitate afișată Ucraina, stat „în colaps”

Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă din Republica Moldova au urmărit firul narativ al așa numitelor autorități din regiunea separatistă Transnistria. Liderii de la Tiraspol țin cetățenii într-un con de umbră unde doar informațiile care „trebuie” ajung la oamenii dintr-o țară care nu există. 

Statul „funcțional” în vremuri tulburi

În comunicarea oficială din transnistria, criza regională este contrabalansată constant de mesaje despre funcționarea eficientă a instituțiilor locale. Așa-zisele instituții locale, Sovietul Suprem, guvernul și ministerele, sunt prezentate ca fiind active, responsabile și orientate spre protecția socială.

În aceeași perioadă în care se discută despre riscuri de securitate în regiune, televiziunile și canalele oficiale anunță adoptarea unor programe sociale pe termen lung, sugerând că și în condiții externe dificile, statul transnistrean continuă să aibă grijă de cetățeni, în special de cei vulnerabili. De exemplu, recent, „Consiliul Suprem a aprobat în a doua lectură finală un nou program de stat pentru oncologie pentru următorii cinci ani”, iar sprijinul pentru copiii din familii numeroase a fost extins, oferindu-le acces la locuri bugetare fără concurs în școlile profesionale.

În paralel, modificările legislative – de la introducerea unor amenzi automate pentru pietoni, până la acordarea automată a „cetățeniei transnistrene” copiilor născuți în regiune – sunt prezentate ca pași firești de consolidare a statalității.

Stabilitate economică într-un mediu ostil

Un alt pilon al narațiunilor oficiale este stabilitatea financiară. Banca Republicană Transnistreană anunță constant menținerea cursului fix al rublei transnistrene, prezentând această decizie drept o dovadă de control și predictibilitate.

Guvernul este creditat cu măsuri de atenuare a poverii economice: distribuirea uniformă a plăților pentru încălzire pe parcursul anului, limitarea profitabilității furnizorilor de utilități și plata integrală a salariilor din sectorul public, chiar și în condiții de „blocadă economică”.

În perioada sărbătorilor, rolul paternalist al marilor actori economici este accentuat. Compania „Sheriff” este prezentată drept salvator social, după ce anunță plăți unice de 200 de ruble pentru pensionari, descrise drept „ajutor gratuit”.

Ordine publică, control și siguranță

Presa transnistreană relatează frecvent despre activitatea poliției și a structurilor de ordine publică, accentuând ideea de control și siguranță. Ministrul de Interne raportează personal președintelui rezultatele operațiunilor speciale, bunăoară „Operațiunea Adolescenții”, în cadrul căreia polițiștii vizitează familii vulnerabile și țin lecții în școli.

Știrile despre infracțiuni – cum ar fi reținerea unui șofer care a fugit de la locul accidentului – sunt prezentate ca dovezi ale eficienței forțelor de ordine, nu ca simptome ale unor probleme sistemice.

Viață cotidiană și normalitate afișată

În paralel cu temele geopolitice, fluxul de știri este saturat de relatări despre evenimente locale, care construiesc o imagine de viață pașnică și reziliență, în care criza pare îndepărtată: aniversări de sate, zile ale sănătății în campusuri universitare, expoziții de artă sau inițiative civice precum plantarea perdelelor forestiere de către miniștri.

Într-un reportaj, un sat își sărbătorește cei 132 de ani de existență, iar în altul, o familie dintr-o localitate rurală începe să crească struți, „spre surprinderea și bucuria localnicilor”.

Ucraina, stat „în colaps”

În materialele publicate la începutul lunii decembrie, conflictul din Ucraina este descris aproape exclusiv prin imagini de prăbușire socială și instituțională. Canalele pro-Tiraspol distribuie videoclipuri care ar arăta „piețe spontane” în orașe ucrainene, unde oamenii își vând bunurile pentru a supraviețui, pe fundalul infrastructurii lovite de rachete.

Mobilizarea este prezentată ca un fenomen violent și ilegal. Înregistrări din Odesa sau Herson sunt însoțite de mesaje care vorbesc despre „viața de zi cu zi a mobilizării Ze”, despre oameni „vânați pe străzi” și despre un stat care „nici nu mai pretinde că respectă legea”.

În același timp, conducerea de la Kiev este descrisă drept coruptă și controlată din exterior. Presa transnistreană insistă asupra scandalurilor din anturajul președintelui Zelenski și asupra ideii că Occidentul își pierde răbdarea cu Ucraina, pregătind o pace forțată.

Întreaga analiză a jurnaliștilor din Republica Moldova poate fi citită AICI

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Cotton harvest from field
2
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
volodimir zelenski
3
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
proteste slovacia avertizori integritate
4
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor...
graniceri rusi - estonia
5
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Female hand holding a republic of moldova passport with airline ticket at airport terminal, reflecting travel and international journey.
Noi reguli pentru obținerea cetățeniei moldovenești, care complică procesul de acordare
explozie pod ucraina
Dronele rusești au lovit un pod ucrainean în apropierea R. Moldova. O mașină cu o mamă și trei copii a fost surprinsă în explozie
Close-up side view of the Transnistrian national flag waving in the wind. In the background a clear sky. Patriotism and pride. Selective focus
Separatiștii din Transnistria au decretat stare de urgență economică. Motivele invocate de Tiraspol
Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images
Eurovision 2026: România și Republica Moldova revin în competiție. Cinci țări boicotează concursul din cauza Israelului
foc de artilerie în Ucraina
Avertisment MAE de la Chișinău. Moldovenii din Rusia riscă să fie trimiși pe frontul din Ucraina
Recomandările redacţiei
O persoană arată banii din portofel.
Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari...
PRAHOVA - ILUSTRATIE - BARAJUL PALTINU - 01 DEC 2025
Apele Române anunță lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila...
autostrada in constructie
Șeful CNAIR: Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de...
soldați pe front în ucraina
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei. „Situaţia oraşului nu este foarte bună”
O dronă rusească s-a prăbușit la câțiva kilometri de Istanbul. Camera video montată pe ea este funcțională
Rusia va avea de plătit războiul ei din Ucraina mult timp după ce acesta se va încheia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Dinamo încearcă un transfer tare pentru 2026: fundaș central de la AC Milan! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Bugetarii nu vor avea punte între Revelion și Bobotează în 2026. Cum arată calendarul complet al zilelor...
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...