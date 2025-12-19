Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă din Republica Moldova au urmărit firul narativ al așa numitelor autorități din regiunea separatistă Transnistria. Liderii de la Tiraspol țin cetățenii într-un con de umbră unde doar informațiile care „trebuie” ajung la oamenii dintr-o țară care nu există.

Statul „funcțional” în vremuri tulburi

În comunicarea oficială din transnistria, criza regională este contrabalansată constant de mesaje despre funcționarea eficientă a instituțiilor locale. Așa-zisele instituții locale, Sovietul Suprem, guvernul și ministerele, sunt prezentate ca fiind active, responsabile și orientate spre protecția socială.

În aceeași perioadă în care se discută despre riscuri de securitate în regiune, televiziunile și canalele oficiale anunță adoptarea unor programe sociale pe termen lung, sugerând că și în condiții externe dificile, statul transnistrean continuă să aibă grijă de cetățeni, în special de cei vulnerabili. De exemplu, recent, „Consiliul Suprem a aprobat în a doua lectură finală un nou program de stat pentru oncologie pentru următorii cinci ani”, iar sprijinul pentru copiii din familii numeroase a fost extins, oferindu-le acces la locuri bugetare fără concurs în școlile profesionale.

În paralel, modificările legislative – de la introducerea unor amenzi automate pentru pietoni, până la acordarea automată a „cetățeniei transnistrene” copiilor născuți în regiune – sunt prezentate ca pași firești de consolidare a statalității.

Stabilitate economică într-un mediu ostil

Un alt pilon al narațiunilor oficiale este stabilitatea financiară. Banca Republicană Transnistreană anunță constant menținerea cursului fix al rublei transnistrene, prezentând această decizie drept o dovadă de control și predictibilitate.

Guvernul este creditat cu măsuri de atenuare a poverii economice: distribuirea uniformă a plăților pentru încălzire pe parcursul anului, limitarea profitabilității furnizorilor de utilități și plata integrală a salariilor din sectorul public, chiar și în condiții de „blocadă economică”.

În perioada sărbătorilor, rolul paternalist al marilor actori economici este accentuat. Compania „Sheriff” este prezentată drept salvator social, după ce anunță plăți unice de 200 de ruble pentru pensionari, descrise drept „ajutor gratuit”.

Ordine publică, control și siguranță

Presa transnistreană relatează frecvent despre activitatea poliției și a structurilor de ordine publică, accentuând ideea de control și siguranță. Ministrul de Interne raportează personal președintelui rezultatele operațiunilor speciale, bunăoară „Operațiunea Adolescenții”, în cadrul căreia polițiștii vizitează familii vulnerabile și țin lecții în școli.

Știrile despre infracțiuni – cum ar fi reținerea unui șofer care a fugit de la locul accidentului – sunt prezentate ca dovezi ale eficienței forțelor de ordine, nu ca simptome ale unor probleme sistemice.

Viață cotidiană și normalitate afișată

În paralel cu temele geopolitice, fluxul de știri este saturat de relatări despre evenimente locale, care construiesc o imagine de viață pașnică și reziliență, în care criza pare îndepărtată: aniversări de sate, zile ale sănătății în campusuri universitare, expoziții de artă sau inițiative civice precum plantarea perdelelor forestiere de către miniștri.

Într-un reportaj, un sat își sărbătorește cei 132 de ani de existență, iar în altul, o familie dintr-o localitate rurală începe să crească struți, „spre surprinderea și bucuria localnicilor”.

Ucraina, stat „în colaps”

În materialele publicate la începutul lunii decembrie, conflictul din Ucraina este descris aproape exclusiv prin imagini de prăbușire socială și instituțională. Canalele pro-Tiraspol distribuie videoclipuri care ar arăta „piețe spontane” în orașe ucrainene, unde oamenii își vând bunurile pentru a supraviețui, pe fundalul infrastructurii lovite de rachete.

Mobilizarea este prezentată ca un fenomen violent și ilegal. Înregistrări din Odesa sau Herson sunt însoțite de mesaje care vorbesc despre „viața de zi cu zi a mobilizării Ze”, despre oameni „vânați pe străzi” și despre un stat care „nici nu mai pretinde că respectă legea”.

În același timp, conducerea de la Kiev este descrisă drept coruptă și controlată din exterior. Presa transnistreană insistă asupra scandalurilor din anturajul președintelui Zelenski și asupra ideii că Occidentul își pierde răbdarea cu Ucraina, pregătind o pace forțată.

Întreaga analiză a jurnaliștilor din Republica Moldova poate fi citită AICI.

