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Chișinăul a interzis intrarea în țară a curierilor diplomatici trimiși de Putin. Reacția Moscovei

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aeroportul chisinau
Aeroportul Chișinău. Foto: Facebook
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Ce este valiza diplomatică? Cine sunt curierii?

Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul moldovean și i-a înmânat un protest legat de incidentul produs în ajun la Aeroportul Chișinău, unde ar fi fost reținuți nejustificat și trimiși înapoi curieri diplomatici ruși. Chișinăul neagă că ar fi încălcat vreo normă internațională.

Partea rusă susține că curierii diplomatici - al căror număr și identitate nu sunt precizate - au fost opriți la Aeroportul Internațional Eugen Doga pe 25 iunie, fiind reținuți mai multe ore. Li s-ar fi confiscat telefoanele mobile și ar fi fost împiedicați să ia legătura cu personalul ambasadei ruse, care nu a fost lăsat să intre în zona „restricționată” a aerogării, transmite europalibera.

„În consecință, curierii diplomatici, în ciuda notificării prealabile a părții moldovene cu privire la sosirea lor, nu au putut intra pe teritoriul Republicii Moldova și au fost nevoiți să se întoarcă în țara de origine”, susține Ministerul de Externe rus.

Toate aceste incidente ar fi, potrivit diplomaților ruși, „inacceptabile” și „încălcare gravă de către partea moldovenească a prevederilor fundamentale ale Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961”, conform căreia curierii diplomatici se bucură de imunitate personală și nu pot fi arestați sau reținuți sub nicio formă, iar poșta diplomatică „nu poate fi nici deschisă, nici reținută”.

În replică, Ministerul de Externe al R. Moldova a numit acuzațiile ruse „nefondate”, insistând că curierii diplomatici nu au fost „reținuți”, cum susține Moscova.

„Valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice”, se mai spune în replica părții moldovene.

Autoritățile de la Chișinău nu neagă însă că i-a trimis înapoi pe curierii ruși și nu au explicat imediat motivele respingerii lor.

Ce este valiza diplomatică? Cine sunt curierii?

Valiza diplomatică, numită și „bagaj diplomatic”, este utilizată de ambasade, consulate sau alte misiuni diplomatice oficiale pentru a transmite corespondență oficială, documente și alte obiecte între misiune și guvernul țării de origine sau alte entități diplomatice.

„Valiza” poate avea diverse forme, inclusiv un plic sigilat, o servietă, o geantă de voiaj, o ladă sau chiar un container de transport, atâta timp cât este marcat clar și sigilat pentru a indica statutul său diplomatic.

Conform dreptului internațional, în special Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice, valiza diplomatică este inviolabilă, ceea ce înseamnă că autoritățile țării gazdă nu o pot deschide, reține sau confisca, chiar dacă suspectează că ar conține articole neautorizate.

Un curier diplomatic este - în Rusia și în multe alte țări - un angajat guvernamental, de obicei al Ministerului Afacerilor Externe (funcționar public de stat) care însoțește corespondența diplomatică.

Acesta deține un pașaport diplomatic, iar atribuțiile sale sunt confirmate de o fișă de curier (un document care atestă statutul său și conține o listă a bagajelor pe care le însoțește). Curierul diplomatic se bucură de inviolabilitate personală în exercitarea atribuțiilor sale, în temeiul imunității diplomatice. Autoritățile statelor prin care trece curierul sunt obligate să îi acorde toată asistența posibilă.

Noile tensiuni diplomatice ruso-moldovene vin la puține zile după ce Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS) a anunțat că un ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), a fost reținut la intrarea în Republica Moldova, sub acuzația de colectare de informații despre regiunea transnistreană și Zona de Securitate. El a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Editor : A.R.

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