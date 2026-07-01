Chișinăul aprobă noul acord cu România pentru podul peste Prut care va lega Republica Moldova de Autostrada Unirii

Republica Moldova și România fac un nou pas pentru realizarea podului rutier de la Ungheni peste Prut. Guvernul de la Chișinău a aprobat un nou acord privind proiectul care va asigura conexiunea cu Autostrada Unirii A8 și va aduce primii kilometri de autostradă construiți în Republica Moldova.

Guvernul de la Chişinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova şi România privind construirea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localităţile Ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu Autostrada Unirii A8 din România şi include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, informează miercuri Radio Chişinău, potrivit Agerpres.

Ministrul moldovean al infrastructurii şi dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova şi România din ultimii 60 de ani. Potrivit lui Vladimir Bolea, noul document răspunde necesităţilor apărute pe parcursul implementării proiectului şi prevede extinderea investiţiilor în infrastructura conexă, precum şi valorificarea oportunităţilor de finanţare din fonduri europene.

„Construcţia noului pod rutier peste Prut, între Ungheni (R.Moldova) şi Ungheni (România) este unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova şi România din ultimii 60 de ani”, a declarat ministrul moldovean, subliniind că „proiectul pe care îl prezentăm astăzi creează cadrul necesar pentru realizarea acestui obiectiv strategic”.

Acordul stabileşte condiţiile de cooperare pentru construirea, exploatarea şi întreţinerea podului, precum şi altă infrastructură de transport de interes strategic. Noul acord propus spre semnare îl înlocuieşte pe cel semnat în anul 2022 şi răspunde noilor necesităţi apărute în parcursul implementării proiectului, inclusiv prin extinderea investiţiilor în infrastructura conexă şi valorificarea oportunităţilor de finanţare europeană, a mai spus Vladimir Bolea.

Prin realizarea acestui proiect, potrivit acestuia, se va îmbunătăţi conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, se va reduce timpul de traversare a frontierei, va fi facilitat comerţul şi vor fi create noi oportunităţi pentru investiţii şi dezvoltarea economică a regiunii Ungheni a Republicii Moldova.

Proiectul podului de la Ungheni face parte din dezvoltarea conexiunii rutiere dintre Republica Moldova şi România prin Autostrada Unirii A8. Tronsonul aflat pe partea română va avea o lungime de 15,5 kilometri şi va include aproximativ 5 kilometri de autostradă construiţi pe teritoriul Republicii Moldova, fiind primii kilometri de autostradă realizaţi în ţară.

Memorandumul dintre Republica Moldova şi România privind coordonarea implementării proiectului va fi semnat joi la Bucureşti. Document stabileşte cadrul de colaborare dintre cele două state pentru realizarea segmentului transfrontalier al autostrăzii, transmite Radio Chişinău.

Editor : M.I.