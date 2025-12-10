Live TV

Chișinăul cere Tiraspolului „încetarea oricăror forme de presiune asupra elevilor” din școlile românești

Data publicării:
Parliament building, Republic of Moldova, Chisinau
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria. Subiectul a fost abordat în cadrul şedinţei grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului, transmite deschide.md.

Biroul politici de reintegrare de la Chişinău anunţă că a avut loc şedinţa grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

„Discuţiile s-au axat pe funcţionarea instituţiilor de învăţământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor şi soluţionarea aspectelor tehnice de actualitate. Chişinăul a subliniat necesitatea încetării oricăror forme de presiune asupra elevilor şi cadrelor didactice din cele opt şcoli cu predare în limba română, inclusiv stoparea practicilor de înregistrare ilegală a minorilor în structuri militare ilegale”, au transmis autorităţile din Republica Moldova.

Potrivit acestora, au fost evidenţiate progresele privind complexul de clădiri al Liceului Teoretic „Evrika” din Rîbniţa, precum şi avansarea procedurilor tehnice de expertiză şi delimitare a bunurilor imobile.

Totodată, a fost reiterată importanţa identificării unei soluţii pentru revenirea Liceului „Ştefan cel Mare şi Sfânt” în sediul din Grigoriopol, în conformitate cu obligaţiile internaţionale şi interesul superior al copilului.

„De asemenea, a fost atrasă atenţia asupra impactului majorării unilaterale a tarifelor la serviciile comunale aplicate instituţiilor cu predare în limba română, fiind solicitată revenirea la condiţiile valabile până la sfârşitul anului 2023. A fost cerută şi identificarea unei soluţii pentru asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Tiraspol la spaţii adecvate pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

În legătură cu subiectele înaintate de Tiraspol, a fost menţionat că tinerii şi copiii din regiunea transnistreană beneficiază de toate oportunităţile oferite de cadrul normativ naţional: acces la instituţiile educaţionale de pe malul drept, programe de studii peste hotare conform standardelor europene şi sistemului de la Bologna, precum şi posibilitatea integrării pe piaţa muncii. Procedurile de admitere în învăţământul superior sunt aplicate uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
Digi Sport
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de preşedintele Volodimir Zelenski
Mihai Popșoi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe
Autoritățile moldovene au confiscat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari. Banii, destinați rețelelor proruse
Sheriff supermarket in Transnistria
Ucraina a înghețat o parte dintre activele oligardului transnistrean Victor Gușan, cofondatorul holdingului Sheriff
Urmările atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei. Foto Serviciul de Intervenții de Urgență al Ucrainei
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după atacurile rusești din Ucraina
Mihai Popșoi, Keith Kellogg și Igor Grosu, la întâlnirea din SUA. Foto Facebook Igor Grosu
Șeful Parlamentului din Moldova a pledat pentru integritatea Ucrainei la întâlnirea cu trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina...
comandant al Corpului 1 Azov din armata ucraineană / soldați ucraineni pe front
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul...
balcon isu bihor
VIDEO Explozie într-un bloc din Bihor. O femeie a fost rănită grav
Ceata pe autostrada
Cod galben de ceață în opt județe: vizibilitate redusă sub 50 de...
Ultimele știri
Ministrul Justiției, după ancheta Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă”
După aur, și prețul argintului atinge un nivel record. De ce s-au scumpit metalele prețioase
Sute de copii din Europa s-au născut cu risc mare de cancer, după ce un bărbat a donat spermă fără să știe că transmite o genă mortală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Tenismena și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți și a rămas uimită! Câți bani a putut să câștige în...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului în fiecare dimineață la...
Adevărul
Trump trimite unde de șoc în America Latină, sugerând că încă două națiuni sunt în vizorul său pentru o...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă nu ai stagiu complet. Simulări pentru 5, 7 și 10 ani lipsă
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
Elena Vîșcu și-a refăcut viața după divorț. Fosta soție a lui CRBL, primele declarații despre noul partener...
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Kim Jong-un construiește un palat pentru Putin în Coreea de Nord
Newsweek
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 18.000 lei și bonus de 10.500 lei? DOCUMENT
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...