Chișinăul confirmă că avionul lui Volodimir Zelenski risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova

Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decolat marți seară cu întârziere de pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în urma pătrunderii unei drone rusești, precizează Guvernul de la Chișinău.

Reacția vine după ce premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a declarat pentru NRK că aeronava lui Zelenski ar fi fost la un pas să fie lovită de o dronă la decolarea din Moldova, potrivit Reuters.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în după-amiaza zilei de 8 septembrie, după ora 16:30, după depistarea unei drone rusești care a pătruns neautorizat dinspre Ucraina.

Decizia a fost luată pentru protejarea aeronavelor aflate în acel moment în spațiul aerian al Republicii Moldova. Măsura a provocat întârzierea a trei aeronave la decolare și a altor patru la aterizare. „Tot din acest motiv, avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a decolat cu întârziere de pe Aeroportul Internațional Chișinău”, a precizat Dumitru Ciorici, transmite TVRMoldova.

Potrivit autorităților, după ora 17:20 a fost confirmat faptul că drona a explodat la sol, în zona localității Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, la aproximativ 160 de kilometri de Aeroportul Internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile de zbor au fost ridicate.

Precizarea Guvernului vine după declarația premierului norvegian Jonas Gahr Stoere, potrivit căruia avionul lui Zelenski ar fi fost la un pas să fie lovit de o dronă în timp ce se pregătea să decoleze din Moldova.

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce era pe cale să decoleze din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă”, a declarat Stoere pentru postul public norvegian NRK.

Volodimir Zelenski a ajuns miercuri la Oslo, unde a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Ulterior, liderul ucrainean a părăsit Norvegia.

Editor : A.R.