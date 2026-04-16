Chișinăul îi dă o nouă lovitură lui Putin. Ofițerii din conducerea trupelor ruse din Transnistria sunt declarate personae non gratae

cladire din tiraspol
Statuia lui Lenin din Tiraspol. Sursa foto: Digi24

Conducerea Grupului Operativ al Trupelor Ruse, adică soldații ruși staționați ilegal în regiunea transnistreană, ar fi fost declarată persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova, anunță canalele de Telegram de la Tiraspol. 

Redacția Deschide.MD a discutat cu sursele sale din regiunea separatistă, care au confirmat informația și au oferit mai multe detalii. Astfel, acest statut l-a primit atât comandantul GOTR, Dmitri Zelenkov, cât și adjuncții săi, Dmitri Opalev, Serghei Mașenko și Serghei Șirșov. De asemenea, este interzis pe teritoriul Republicii Moldova și șeful statului major al GOTR, Marat Iarulin, dar și Alexei Bogomolov, care se ocupă de schemele de finanțare ilegală a GOTR.

După ce a aflat despre măsurile luate de autoritățile constituționale de la Chișinău, conducerea Grupului Operativ al Trupelor Ruse a intensificat controalele interne și verificările asupra militarilor incorporați.

Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au venit cu un anunț oficial în acest sens.

Măsura limitează substanțial spațiul de manevră pentru conducerea GOTR, care nu mai este în stare să părăsească regiunea transnistreană fără a risca deportarea cu imposibilitatea întoarcerii în zona separatistă.

Amintim că, la sfârșitul lunii martie, fostul așa zis ministru de interne al regimului de la Tiraspol, Ruslan Mova, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. Asta după ce, în luna februarie, Mova și alți opt foși și actuali funcționari în cadrul regimului separatist transnistrean au fost lipsiți de cetățenia R. Moldova printr-un decret semnat de președintele Maia Sandu.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
donald trump
2
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
3
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
4
Un presupus discurs controversat al lui Erdogan a iscat un adevărat scandal în presa...
President of Ukraine and top Ukrainian officials held a press conference in Kyiv
5
Ucraina anunță că un tren internațional care o va lega de litoralul bulgar va avea oprire...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Moldova Transnistria Peacekeeping Forces
Rusia cere reluarea cât mai curând a negocierilor în format 5+2 privind Transnistria și acuză Chișinăul și Kievul că pun piedici
ministerul-de-externe-r-moldova
Ministerul de Externe din Republica Moldova a înfiinţat o direcţie specială pentru relaţiile cu România
Film
Zeci de soldați ruși, uciși în timpul unei tentative de infiltrare prin conducte de gaz în Sumî. Filmările brigăzii ucrainene
inotator rus
Sancțiuni ridicate: Înotătorii ruși și belaruși vor putea concura sub drapelul țării lor și li se va intona imnul național
Prizonieri de război- Ucraina
Rusia și Ucraina au făcut un schimb de 350 de prizonieri de război, înainte de armistițiul de Paște
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam octav ganea
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor...
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ciucu sare în apărarea premierului. Mesaj pentru PSD: „Veți da foc la...
oameni pe stradă
Sondaj la comanda Digi24: La ce renunță românii după valul de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că nu demisionează: „Când te...
Ultimele știri
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi. Ne retragem miniștrii din Guvern”
Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene
Peter Magyar schimbă simbolurile puterii la Budapesta: „Palatul lui Orban” nu va mai fi sediul premierului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Katie Holmes, apariția care a stârnit controverse printre fani: „Cum de arată de parcă ar avea 20 de ani...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Marius Șumudică a făcut anunțul privind revenirea de senzație: „Pentru mine, asta e cel mai important”
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Miliardarii nevăzuţi ai petrolului. Cine sunt magnaţii care câştigă o jumătate de milion de dolari pe zi de...
Adevărul
Reginele matematicii. Cine sunt cele patru fete care au adus României cel mai bun rezultat din istorie la...
Playtech
Prețurile pentru motorină și benzină azi,. Benzinăriile unde carburantul s-a ieftinit vizibil
Digi FM
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului. Ce tradiții se respectă și ce este bine să faci în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, noul cuplu surpriză de la Hollywood. El a fost căsătorit de șase ori și...
Adevarul
Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi...
Newsweek
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Warren Buffett rupe relația cu Bill Gates după scandalul Epstein: "Nu am mai vorbit deloc cu el. Nu vreau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu una dintre cele mai grave boli
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Eric Roberts, adevărul despre relația cu sora lui, Julia Roberts: "E o tipă cool". Ce spune acum, după ani de...
UTV
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună în Los Angeles. Ce au făcut la doar câteva zile...