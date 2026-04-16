Chișinăul îi dă o nouă lovitură lui Putin. Ofițerii din conducerea trupelor ruse din Transnistria sunt declarate personae non gratae

Conducerea Grupului Operativ al Trupelor Ruse, adică soldații ruși staționați ilegal în regiunea transnistreană, ar fi fost declarată persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova, anunță canalele de Telegram de la Tiraspol.

Redacția Deschide.MD a discutat cu sursele sale din regiunea separatistă, care au confirmat informația și au oferit mai multe detalii. Astfel, acest statut l-a primit atât comandantul GOTR, Dmitri Zelenkov, cât și adjuncții săi, Dmitri Opalev, Serghei Mașenko și Serghei Șirșov. De asemenea, este interzis pe teritoriul Republicii Moldova și șeful statului major al GOTR, Marat Iarulin, dar și Alexei Bogomolov, care se ocupă de schemele de finanțare ilegală a GOTR.

După ce a aflat despre măsurile luate de autoritățile constituționale de la Chișinău, conducerea Grupului Operativ al Trupelor Ruse a intensificat controalele interne și verificările asupra militarilor incorporați.

Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu au venit cu un anunț oficial în acest sens.

Măsura limitează substanțial spațiul de manevră pentru conducerea GOTR, care nu mai este în stare să părăsească regiunea transnistreană fără a risca deportarea cu imposibilitatea întoarcerii în zona separatistă.

Amintim că, la sfârșitul lunii martie, fostul așa zis ministru de interne al regimului de la Tiraspol, Ruslan Mova, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. Asta după ce, în luna februarie, Mova și alți opt foși și actuali funcționari în cadrul regimului separatist transnistrean au fost lipsiți de cetățenia R. Moldova printr-un decret semnat de președintele Maia Sandu.

Editor : A.R.