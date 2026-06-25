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Chişinăul propune Tiraspolului organizarea unei reuniuni în formatul „1+1”. „Aşteptăm delegaţia Tiraspolului la Chişinău”

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Casa Sovietelor
În fața Casei Sovietelor de la Tiraspol tronează bustul lui Lenin. Foto Profimedia
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Din articol
„Suntem în proces de elaborare a mecanismului” „Trebuie să ai un talent deosebit”

Autorităţile de la Chişinău au propus Tiraspolului organizarea unei reuniuni în formatul „1+1”, la sfârşitul lunii iulie, în cadrul căreia să se discute despre Fondul de convergenţă, a anunţat joi vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după o şedinţă a guvernului.

Formatul de discuţii „1+1” este unicul funcţional în condiţiile actuale, susţine vicepremierul moldovean, potrivit relatează Moldpres şi Radio Chişinău, preluate de Agerpres.

De obicei, negocierile cu privire la reglementarea transnistreană se desfăşoară în formatul „5+2” (Republica Moldova, Transnistria, Ucraina, Rusia şi OSCE, plus SUA şi UE ca observatori), însă de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina acest format nu a mai putut fi reactivat, dat fiind faptul că doi dintre mediatori se află în război.

„Suntem în proces de elaborare a mecanismului”

„Chişinăul a propus o nouă reuniune la sfârşitul lunii iulie. Aşteptăm delegaţia Tiraspolului la Chişinău. Ne-am propus să discutăm despre Fondul de convergenţă şi cum va funcţiona acesta. Suntem în proces de elaborare a mecanismului”, a afirmat Chiveri, adăugând că „în scurt timp, vom prezenta un calendar al acţiunilor care vor reieşi din acest mecanism”.

„În răspunsurile primite de la Tiraspol, am luat notă de faptul că propunerile de a discuta despre acest subiect nu au stârnit (prea) mult entuziasm. Totuşi, pentru noi este important faptul că în raioanele de est se discută tot mai mult despre Fondul de convergenţă. Astfel, indiferent de propagandă şi falsuri, am reuşit să răspundem aşteptărilor cetăţenilor din stânga Nistrului şi vom face tot posibilul ca procesul de reintegrare şi de implementare a fondului să-şi atingă obiectivul”, a declarat Valeriu Chiveri.

„Trebuie să ai un talent deosebit”

În declaraţia sa pentru presă, vicepremierul pentru reintegrare s-a referit şi la situaţia economică din regiune.

„La Tiraspol persistă o constantă previzibilă: orice s-ar întâmpla în regiune, responsabilitatea se pune pe seama Chişinăului. De situaţia economică este vinovat Chişinăul, de restanţele la pensii şi salarii, de dificultăţile privind asigurarea regiunii cu gaze. Deci trebuie să ai un talent deosebit pentru a beneficia de resurse energetice gratuite şi să aduci economia regiunii într-o situaţie atât de precară. Iar, în acelaşi timp, să explici această situaţie prin factori din afara raioanelor de est. Cetăţenii din regiune urmăresc această situaţie şi adresează întrebări despre cum s-a putut ajunge la o asemenea gestionare a lucrurilor, încât situaţia economică să fie atât de precară, şi cine este responsabil de acest lucru”, a punctat Valeriu Chiveri.

Ultima reuniune în formatul „1+1” s-a desfăşurat pe 16 aprilie. Formatul implică discuţii directe între negociatorii-şefi ai Chişinăului şi Tiraspolului cu privire la soluţionarea problemelor curente, inclusiv aspecte sociale, economice şi educaţionale, notează Radio Chişinău.

Editor : B.P.

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