Cinci drone au intrat sâmbătă dimineață în spațiul aerian al R. Moldova: incendiu provocat de explozia uneia dintre ele, fără victime

Mai multe drone au survolat, sâmbătă dimineaţă, spaţiul aerian al Republicii Moldova, iar în cel puţin două zone au fost descoperite fragmente ale aparatelor de zbor. Explozii au fost semnalate în mai multe raioane, inclusiv la Crocmaz, unde deflagraţia a provocat un incendiu de vegetaţie şi a spart geamurile unei brigăzi agricole. Nu au fost raportate victime.

„Serviciul Operaţii Aeriane al Armatei Naţionale precizează că astăzi, 3 octombrie, în intervalul de timp 7:45-8:00, spaţiul aerian naţional, a fost survolat de cinci aparate de zbor fără pilot. Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii”, a transmis MInisterul Apărării de la Chişinău, într-o actualizare a situaţiei, scrie News.ro.

Potrivit www.deschide.md, care citează date ale Poliţiei, locuitori din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, Anenii Noi şi Hînceşti au alertat autorităţile după ce au auzit explozii în extravilanul unor localităţi.

La ora 07:50, Poliţia din Căuşeni a fost sesizată despre o explozie produsă în afara oraşului, de unde se ridica fum dens. Ajunşi la faţa locului, oamenii legii au descoperit fragmente ale unei drone.

Alte fragmente de dronă au fost găsite în apropierea localităţilor Dubovca şi Hînceşti, dar şi în raionul Anenii Noi, între satele Delacău şi Puhăceni.

O explozie a fost raportată şi în apropierea satului Crocmaz, raionul Ştefan Vodă. Potrivit Poliţiei, aceasta s-a produs într-o plantaţie de viţă-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Deflagraţia nu a provocat victime, însă a izbucnit un incendiu de vegetaţie, iar geamurile clădirii au fost deteriorate.

Ministerul Apărării a confirmat că sistemul naţional integrat de monitorizare a înregistrat, în dimineaţa zilei de 3 octombrie, survolarea spaţiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe aparate de zbor fără pilot. Acestea au fost observate în proximitatea localităţilor Anenii Noi, Ştefan Vodă, Hînceşti, Tudora şi Căuşeni.

Serviciul Operaţii Aeriene continuă să monitorizeze spaţiul aerian în coordonare cu celelalte autorităţi şi cu partenerii externi.

Poliţia documentează incidentele pentru a stabili toate circumstanţele. Deocamdată, autorităţile nu au precizat tipul şi provenienţa dronelor şi nici dacă fragmentele descoperite provin de la aparatele detectate în timpul survolării.

Cetăţenii sunt îndemnaţi să evite zonele în care au fost semnalate explozii şi să nu se apropie sau să atingă fragmente ori alte obiecte suspecte. În asemenea situaţii, oamenii trebuie să apeleze Serviciul 112.

Editor : B.E.