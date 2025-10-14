Cine ar putea fi următorul premier al Republicii Moldova. Numele surpriză vehiculat de către jurnaliștii de la Chișinău

Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, susțin surse ale Ziarului de Gardă de la Chișinău. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice.

Informația despre posibila candidatură a lui Alexandru Munteanu la funcția de premier al Republicii Moldova a fost confirmată pentru ZdG de mai multe surse independente una de alta, susțin jurnaliștii de peste Prut. Conform acelorași informații, despre candidatura acestuia urmează să se discute la o ședință a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), programată pe parcursul zilei de marți, 14 octombrie.

Alexandru Munteanu are 61 de ani și a avut, până acum, apariții discrete în spațiul public.

Datele publice arată că Alexandru Munteanu este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham Moldova), președinte-fondator al Alianței Franceze din Moldova (de peste 25 de ani), dar și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

Acesta deține un masterat în Managementul Politicilor Economice de la Universitatea Columbia (New York) și un masterat în Fizică de la Universitatea de Stat din Moscova (MGU).

În 2018, Alexandru Munteanu a candidat la alegerile interne în Camera de Comerț Americană din Ucraina, organizație care reprezintă interesele companiilor americane și internaționale active pe piața ucraineană. În acest context, Camera de Comerț Americană din Ucraina a publicat biografia lui Alexandru Munteanu. Atunci, Munteanu s-a prezentat drept „american de origine moldovenească, stabilit în Ucraina de 20 de ani”.

În aceeași prezentare, Alexandru Munteanu a menționat că a fost decorat cu titlul de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare al Franței.

Alexandru Munteanu a relatat atunci că a lucrat la Banca Mondială (Washington D.C.), acolo unde a muncit și Maia Sandu, cu o scurtă pauză, aproape 10 ani. La Banca Mondială, acesta a fost responsabil de Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Munteanu a anunțat atunci că a mai lucrat la una dintre cele mai vechi bănci franceze – Credit Lyonnais de la Paris, precum și la Banca Națională a Moldovei.

Alexandru Munteanu este fondatorul unei societăți de investiții cu capital privat – 4i Capital Partners – specializată în administrarea investițiilor din Ucraina, Belarus și R. Moldova.

„Am condus investiții pentru WNISEF/Horizon Capital, Dragon Capital, iar în prezent pentru propria mea firmă, 4i Capital Partners. Am făcut parte din numeroase consilii de administrație ale unor companii comerciale și, în prezent, sunt membru al consiliilor Portmone, Venbest și Prime Group (unde dețin funcția de președinte al consiliului în toate), precum și al consiliului Bank Credit Dnepr, în calitate de director independent. Am predat la universitate inginerie electrică, precum și cursuri de monedă, bănci și piețe financiare, și intenționez să revin la activitatea didactică la un moment dat în carieră. În prezent, sunt membru al Consiliului de Guvernatori al Școlii Internaționale Pechersk (PSI) din Kiev, unde ocup funcțiile de trezorier și președinte al Comitetului pentru Finanțe și Risc”, se prezenta, în 2018, Alexandru Munteanu.

În 2005, Alexandru Munteanu, în calitate de director al reprezentantei WNISEF în Moldova, anunța crearea unei companii de gestionare a fondurilor – Horizon Capital.

Astăzi, partener senior la Horizon Capital este investitorul Vasile Tofan, numele căruia a fost vehiculat în spațiul public drept posibil candidat la funcția de premier.

Candidatura lui Vasile Tofan „a fost considerată în etapa preliminară pentru desemnarea la funcția de prim-ministru”, însă acesta ar fi refuzat „din considerente de angajamente profesionale pe care le are”, a declarat luni, 13 octombrie, la emisiunea „Ora Expertizei” de la Jurnal TV, Adrian Băluțel, șeful de cabinet al președinției R. Moldova.

Dorin Recean, cel care a condus Guvernul R. Moldova în ultimii doi ani și jumătate, a anunțat luni, 13 octombrie, că nu-și mai dorește un nou mandat. El a anunțat că se retrage din viața politică și revine în mediul privat.

Editor : A.R.