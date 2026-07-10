Cine este Vasile Tofan, propunerea PAS pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Numele său a fost vehiculat și în 2025

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) din Republica Moldova, care deţine majoritatea absolută în Parlamentul de la Chişinău, a decis, vineri, să-l propună pe omul de afaceri Vasile Tofan la funcţia de prim-ministru când va merge, sâmbătă, la consultările convocate de şefa statului, Maia Sandu.

„Fracţiunea PAS îl va înainta la consultările de mâine pe Vasile Tofan la funcţia de prim-ministru. Am discutat mai multe ore împreună despre viziunea şi planul domnului Tofan. Mă bucur că avem aceleaşi obiective şi valori fundamentale - aderarea la UE în următorii ani, curăţarea instituţiilor şi creştere economică, precum şi realizarea unor reforme esenţiale începute în această perioadă. Vasile Tofan vine cu o experienţă solidă în mediul de afaceri, investiţii şi management, dobândită atât în Republica Moldova, cât şi pe plan internaţional. De-a lungul anilor, a contribuit la dezvoltarea unor companii importante şi a sprijinit investiţii care au creat locuri de muncă şi au susţinut economia ţării. Vasile Tofan ne-a susţinut şi anterior în eforturile noastre de integrare europeană”, a anunţat liderul PAS, Igor Grosu, citat de NewsMaker.

Omul de afaceri Vasile Tofan a mulţumit Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) pentru încrederea acordată şi a spus că este conştient de responsabilitatea pe care o presupune această funcţie, anunţând că principalul obiectiv al mandatului său va fi semnarea tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2028.

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Cu o zi înainte, liderul PAS declara că formaţiunea sa va analiza atât posibilitatea desemnării unui candidat din rândul partidului, cât şi a unei persoane din afara acestuia pentru funcţia de premier. Grosu a confirmat că printre numele aflate în discuţie se numărau ministrul educaţiei, Dan Perciun, dar şi antreprenorul Vasile Tofan.

Preşedinta Maia Sandu a convocat PAS sâmbătă la consultări pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru.

Consultările cu fracţiunile parlamentare de opoziţie, programate pentru vineri, au fost boicotate de acestea.

Maia Sandu a declarat că partidele au dreptul să nu participe şi că va lua decizia împreună cu cei care vor accepta invitaţia la dialog.

PAS are 55 de mandate în parlamentul cu 101 locuri, astfel că învestirea lui Vasile Tofan nu ar pune probleme de majoritate.

Ci ne este Vasile Tofan

Numele lui Vasile Tofan pentru funcţia de premier a fost vehiculat şi în 2025, dar acesta a refuzat propunerea PAS de a deveni premier, spunând că a cerut „puţin timp” pentru a-şi pune în ordine afacerile. „Din păcate, acel timp nu era disponibil şi atunci s-a mers pe candidatura domnului (Alexandru) Munteanu”, a explicat Tofan la un podcast, potrivit News.ro.

În vârstă de 44 de ani, Vasile Tofan are studii la Erasmus University Rotterdam şi Harvard Business School, şi vorbeşte fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana şi rusa.

Vasile Tofan este antreprenor şi cofondatorul Mişcării civice „Europa 2028”. Conform informaţiilor publicate pe platforma Mişcării, Vasile Tofan este investitor prin Horizon Capital, fond cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare, axat pe Ucraina şi Republica Moldova.

A condus investiţii în companiile Purcari, Glass Container Company şi Maib.

Face parte din consiliile de administraţie ale AmCham Moldova, Startup Moldova şi Media Alternativa (TV8/1TV).

Anterior, a lucrat în consultanţă la Monitor Group şi în dezvoltare corporativă la Philips, în Amsterdam.

În timpul programului MBA, a fondat Ovia Health (achiziţionată ulterior de Labcorp).

Pe 4 iulie, la o zi după ce Alexandru Munteanu a anunţat în mod neaşteptat că demisionează, Tofan a vorbit despre 12 măsuri necesare pentru Republica Moldova, printre care reforma fiscală, asigurarea echităţii salariale în sectorul public, rescrierea Codului muncii şi majorarea tarifului la apă.

Editor : Ș.R.