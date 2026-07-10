Live TV

Cine este Vasile Tofan, propunerea PAS pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Numele său a fost vehiculat și în 2025

Data publicării:
vasile tofan
Vasile Tofan. Foto: Facebook/ Vasile Tofan
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cine este Vasile Tofan

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) din Republica Moldova, care deţine majoritatea absolută în Parlamentul de la Chişinău, a decis, vineri, să-l propună pe omul de afaceri Vasile Tofan la funcţia de prim-ministru când va merge, sâmbătă, la consultările convocate de şefa statului, Maia Sandu.

„Fracţiunea PAS îl va înainta la consultările de mâine pe Vasile Tofan la funcţia de prim-ministru. Am discutat mai multe ore împreună despre viziunea şi planul domnului Tofan. Mă bucur că avem aceleaşi obiective şi valori fundamentale - aderarea la UE în următorii ani, curăţarea instituţiilor şi creştere economică, precum şi realizarea unor reforme esenţiale începute în această perioadă. Vasile Tofan vine cu o experienţă solidă în mediul de afaceri, investiţii şi management, dobândită atât în Republica Moldova, cât şi pe plan internaţional. De-a lungul anilor, a contribuit la dezvoltarea unor companii importante şi a sprijinit investiţii care au creat locuri de muncă şi au susţinut economia ţării. Vasile Tofan ne-a susţinut şi anterior în eforturile noastre de integrare europeană”, a anunţat liderul PAS, Igor Grosu, citat de NewsMaker.

Omul de afaceri Vasile Tofan a mulţumit Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) pentru încrederea acordată şi a spus că este conştient de responsabilitatea pe care o presupune această funcţie,  anunţând că principalul obiectiv al mandatului său va fi semnarea tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2028.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu o zi înainte, liderul PAS declara că formaţiunea sa va analiza atât posibilitatea desemnării unui candidat din rândul partidului, cât şi a unei persoane din afara acestuia pentru funcţia de premier. Grosu a confirmat că printre numele aflate în discuţie se numărau ministrul educaţiei, Dan Perciun, dar şi antreprenorul Vasile Tofan.

Preşedinta Maia Sandu a convocat PAS sâmbătă la consultări pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru.

Consultările cu fracţiunile parlamentare de opoziţie, programate pentru vineri, au fost boicotate de acestea.

Maia Sandu a declarat că partidele au dreptul să nu participe şi că va lua decizia împreună cu cei care vor accepta invitaţia la dialog.

PAS are 55 de mandate în parlamentul cu 101 locuri, astfel că învestirea lui Vasile Tofan nu ar pune probleme de majoritate.

Cine este Vasile Tofan

Numele lui Vasile Tofan pentru funcţia de premier a fost vehiculat şi în 2025, dar acesta a refuzat propunerea PAS de a deveni premier, spunând că a cerut „puţin timp” pentru a-şi pune în ordine afacerile. „Din păcate, acel timp nu era disponibil şi atunci s-a mers pe candidatura domnului (Alexandru) Munteanu”, a explicat Tofan la un podcast, potrivit News.ro.

În vârstă de 44 de ani, Vasile Tofan are studii la Erasmus University Rotterdam şi Harvard Business School, şi vorbeşte fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana şi rusa.

Vasile Tofan este antreprenor şi cofondatorul Mişcării civice „Europa 2028”. Conform informaţiilor publicate pe platforma Mişcării, Vasile Tofan este investitor prin Horizon Capital, fond cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare, axat pe Ucraina şi Republica Moldova.

A condus investiţii în companiile Purcari, Glass Container Company şi Maib.

Face parte din consiliile de administraţie ale AmCham Moldova, Startup Moldova şi Media Alternativa (TV8/1TV).

Anterior, a lucrat în consultanţă la Monitor Group şi în dezvoltare corporativă la Philips, în Amsterdam.

În timpul programului MBA, a fondat Ovia Health (achiziţionată ulterior de Labcorp).

Pe 4 iulie, la o zi după ce Alexandru Munteanu a anunţat în mod neaşteptat că demisionează, Tofan a vorbit despre 12 măsuri necesare pentru Republica Moldova, printre care reforma fiscală, asigurarea echităţii salariale în sectorul public, rescrierea Codului muncii şi majorarea tarifului la apă.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
rostec
4
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
Vladimir Putin
5
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina...
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Digi Sport
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Formarea unui nou Guvern la Chișinău: Maia Sandu începe astăzi consultările pentru desemnarea premierului. Opoziția nu participă
Maia Sandu.
Maia Sandu a chemat partidele la consultări pentru a găsi următorul premier. Când ar putea fi anunțat noul șef al Guvernului
Chisinau, Moldova - November 01, 2025: New named Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu during the oath ceremony in Presidential Palace in Moldova
Premierul demisionar de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a părăsit și interimatul. Pe cine a numit Maia Sandu în locul său
Chisinau, Moldova - November 01, 2025: New named Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu during the oath ceremony in Presidential Palace in Moldova
Cabinetul Munteanu a demisionat: ce urmează în Republica Moldova, care sunt atribuțiile Executivului interimar
Maia Sandu.
Prima reacție a Maiei Sandu după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia din fruntea Guvernului: „Am așteptat mai multă implicare”
Recomandările redacţiei
NATO Summit Defence Industry Forum In Ankara
Ce este și cum funcționează GlobalEye, viitoarea platformă NATO de...
Iran Khamenei Funeral - Tehran
Trump spune că „a lăsat instrucțiuni” în cazul în care Iranul va...
trafic
Proiect UE: mașinile ar putea „refuza” să mai accelereze peste limita...
soldat inteligenta artificiala informatii computer AI ia
„Rețeaua morții”. NATO va folosi inteligența artificială pe Flancul...
Ultimele știri
Producția de benzină a Rusiei acoperă doar 65% din cerere după atacurile ucrainene. Practic, toate marile rafinării ruse au fost lovite
O femeie s-a prăbușit cu parapanta în Brașov. Salvamontiștii au coborât-o dintr-un arbore, unde rămăsese agățată la 10 metri înălțime
CM 2026. Prețurile biletelor pentru Cupa Mondială din 2026 au scăzut drastic după eliminarea SUA, Mexicului și Canadei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă de ghinion până la sfârșitul lunii iulie 2026. Începe cea mai bună perioadă din ultimii doi...
Cancan
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele...
Fanatik.ro
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Iubita lui Horațiu Moldovan, surprinsă cu o geantă de lux. Câți bani a dat Aza Gabriela pe accesoriu
Adevărul
Scene de groază într-un avion Ryanair: pasager aspirat parțial prin geamul spart. „Capul și umerii îi erau în...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Cum au fost păcăliți spionii europeni de o sursă de la Kremlin. Generalul care a sfidat propriile servicii...
Newsweek
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...