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Claudiu Năsui va depune jurământul de învestire vineri, în fața Maiei Sandu

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Claudiu Năsui (USR)
Claudiu Năsui (USR) Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Deputatul USR Claudiu Năsui, care va prelua funcţia de ministru al dezvoltării economice şi digitalizării în Republica Moldova, şi Eugeniu Osmochescu, desemnat pentru funcţia de ministru al agriculturii şi industriei alimentare, vor depune vineri jurământul, a anunţat miercuri, la începutul şedinţei de guvern, premierul moldovean Vasile Tofan, informează Moldpres.

Tofan a explicat că, la agricultură, Eugeniu Osmochescu va avea prioritatea de a asigura eficientizarea modului de repartizare a subvenţiilor, astfel încât acestea să fie direcţionate către domeniile care pot genera cel mai mare impact.

„Mulţumesc domnului Osmochescu pentru curajul de a accepta un portofoliu foarte complicat, cum este agricultura. Avem acolo nevoie de oameni competenţi, integri, care înţeleg cum lucrează maşinăria guvernului, pentru că nu avem timp de pierdut. Eugeniu Osmochescu a demonstrat la economie şi e foarte important ca în agricultură să avem şi gândirea asta economică, pentru că trebuie să avem decizii importante, decizii complicate uneori, şi puţinii bani pe care îi avem să-i cheltuim pe subvenţii în cel mai bun mod din punct de vedere al impactului", a subliniat prim-ministrul moldovean.

În acelaşi timp, Vasile Tofan a vorbit despre candidatura lui Claudiu Năsui la funcţia de ministru al dezvoltării economice şi digitalizării. Tofan a evidenţiat experienţa acestuia în politică şi în sectorul privat, inclusiv în domeniul financiar, precum şi activitatea sa anterioară ca ministru al economiei în România. Potrivit premierului moldovean, alegerea lui Năsui este motivată de necesitatea unor reforme profunde în economie.

„Claudiu Năsui este un economist şi un politician experimentat, a fost ministru al economiei în România, a fost parlamentar, a lucrat mult în sectorul privat, inclusiv sectorul financiar. Cred că are pregătirea necesară. Motivul pentru care am mers pe candidatura domnului Năsui este pentru că avem probleme structurale mari în economie şi avem nevoie de curaj acolo. Dumnealui crede în faptul că statul trebuie să aibă curajul să taie din costurile excesive, el crede în taxe mai joase, crede în companii de stat mai puţine şi mai bine administrate. Şi cred că asta se aliniază în totalitate cu programul guvernului şi cu provocările care le avem noi", a menţionat Tofan.

Prim-ministrul Republicii Moldova a anunţat marţi două modificări în componenţa guvernului de la Chişinău: Eugeniu Osmochescu a fost propus pentru funcţia de ministru al agriculturii şi industriei alimentare, iar Claudiu Năsui - pentru funcţia de ministru al dezvoltării economice şi digitalizării, ocupată în prezent de Osmochescu.

Editor : A.R.

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