Consiliul de Securitate al R. Moldova, convocat după un atac cibernetic în care au fost furate datele personale a 750.000 de cetățeni

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat o şedinţă a Consiliului Naţional de Securitate în zilele următoare, în cadrul căreia va fi analizat un atac cibernetic de amploare asupra sistemelor informaţionale guvernamentale şi măsurile de răspuns, a anunţat miercuri seara instituţia prezidenţială.

Agenţia de Guvernare Electronică (AGE) a anunţat miercuri că, în urma atacului cibernetic asupra sistemelor informaţionale guvernamentale, au fost extrase neautorizat date aferente unui număr de aproximativ 750.000 de IDNP-uri (numărul personal de identificare, echivalentul CNP-ului românesc - n.r.). Informaţiile vizate includ date de identificare (nume, prenume, data şi locul naşterii), date despre membri ai familiei de gradul 1, statutul de asigurat, medic de familie, prestaţii sociale, pensii, dizabilitate, permisul de conducere, fotografie, vehicule şi companii deţinute sau administrate, precum şi informaţii financiare, inclusiv IBAN, datorii fiscale şi istoric plăţi MPay. Totodată, instituţia a precizat că datele aferente cardurilor nu au fost afectate, scrie News.ro.

Directorul Centrului Naţional de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat că datele extrase de hackeri nu pot fi folosite direct în scopuri infracţionale. În schimb, escrocii pot contacta cetăţenii, prezentându-se drept reprezentanţi ai băncii, ai vămii sau ai altor organe, adresându-li-se pe nume şi prenume şi oferindu-le alte detalii din cele sustrase, pentru a solicita date suplimentare, care „sunt deja periculoase”, scrie NewsMaker.

Între timp, prim-ministrul Vasile Tofan a anunţat că directoarea AGE, Nicoleta Colomeeţ, a fost demisă şi a cerut institutţiei să pună accent mai mare pe securitatea serviciilor digitale.

Vasile Tofan a avertizat că Republica Moldova este ţinta unor atacuri cibernetice de amploare. Potrivit lui, autorităţile au indicii despre „o campanie mai largă, cu implicarea unor actori statali străini”, iar serviciile competente investighează inclusiv implicarea acestora în incidentul recent.

Editor : B.E.