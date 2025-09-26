Live TV

Exclusiv Cristian Diaconescu spune care este miza strategică și economică a scrutinului din Republica Moldova

cristian diaconescu face declaratii
Cristian Diaconescu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
„Este nevoie de un nivel de reziliență fără precedent al cetățenilor din Republica Moldova" Crearea unui Kaliningrad în flancul estic al NATO, periculos și serios

Cristian Diaconescu, a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc duminică, 28 septembrie. Consilierul prezidențial îi îndeamnă pe cetățenii de acolo „să-și înțeleagă interesele”, referindu-se la un viitor parcurs european al țării. De asemenea, Diaconescu afirmă că pe lângă România, și partenerii europeni și transatlantici urmăresc și sunt preocupați de ce se întâmplă acolo.

„Este nevoie de un nivel de reziliență fără precedent al cetățenilor din Republica Moldova”

„Urmărim cu foarte mare atenție alegerile din Republica Moldova. Este nevoie de un nivel de reziliență al cetățenilor din Republica Moldova în aceste momente, poate fără precedent, dar în egală măsură și consecințele votului și constructului politic ulterior acestui vot în Republica Moldova. Va fi unul cu potențial economic extrem de important, potențial strategic în egală măsură relevant pentru România. Îi încurajăm pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot, să-și înțeleagă interesele, pentru că, până la urmă, dacă observați, resursa financiară din Federația Rusă vine pentru instrumentalizarea unor gesturi artificiale”, a spus Cristian Diaconescu.

„1,9 miliarde în împrumuturi și granturi din partea Uniunii Europene, inclusiv, sau mai ales, a României. Aceste sume vin pentru factura la energie, pentru apă, pentru coridoare de transport, deci pentru sprijinirea economică a Republicii Moldova. Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios după aceste alegeri. Într-un sens sau în altul, ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu”, a a dăugat acesta.

Crearea unui Kaliningrad în flancul estic al NATO, periculos și serios

„Potențialul strategic în ideea creării unei a doua peninsulă Kaliningrad în flancul estic al Alianței Nord-Atlantice este extrem, extrem de serios, deci, din acest punct de vedere, doar privind ce se întâmplă în zona gurilor Dunării, pe care Federația Rusă niciodată nu a făcut un secret din faptul că-și dorește această regiune și o dorește a fi asociată cu interesele Federației Ruse, ca să nu mai vorbim de alte elemente de potențial”, a continuat consilierul prezidențial.

„Deci tot ce observați în exercițiile de manipulare de tipul - pe 3 septembrie, România va ataca Republica Moldova la comanda NATO -, evident că este o aberație. În momentul în care s-ar schimba coloratura politică, o astfel de aberație poate genera un răspuns, chiar dacă cel care o face știe că este logica unei minciuni. Or, din această perspectivă, într-adevăr, sunt probleme care, vă spun cât se poate de direct, nu ne preocupă numai pe noi. Nu numai noi suntem extrem de atenți la ce se întâmplă în Republica Moldova, inclusiv partenerii noștri europeni. Și, da, partenerii noștri transatlantici”, a conchis Diaconescu.

