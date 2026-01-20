Live TV

Cum ar putea apăra România Republica Moldova în caz de război. Anunțul șefului Armatei

România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul statului vecin.

Generalul Gheorghiţă Vlad a explicat că Republica Moldova ar putea fi apărată de o coaliţie de voinţă, nu de NATO, în cazul unui conflict militar, după modelul celei pentru Ucraina.

"Republica Moldova este un stat neutru. Deci, în niciun caz Alianţa nu poate fi implicată în apărarea, în cazul unui conflict în interior, aici. Dar asta nu înseamnă că nu se pot găsi formate ale coaliţiilor de voinţă, pe modelul celei care se coagulează astăzi pentru Ucraina şi pentru eventualitatea în care un eventual conflict ar avea loc în Republica Moldova. România rămâne foarte determinată să sprijine multi-dimensionar Republica Moldova. Şi în ceea ce mă priveşte, din punct de vedere militar, am acordat, acordăm şi vom continua să acordăm asistenţă militară Republicii Moldova, astfel încât să-şi întărească capacitatea de apărare şi să fie în măsură să răspundă oricărei ameninţări externe", a precizat generalul Gheorghiţă Vlad.

Acesta a susţinut marţi o conferinţă de presă, alături de generalul-şef al NATO, Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), la la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. După întâlnirea cu jurnaliştii, cei doi oficiali au vizitat Centrul Naţional de Instruire Întrunită "Getica", din Cincu.

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova, informează Reuters.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat săptămâna trecută că ar vota în favoarea unificării cu România dacă ar avea loc un referendum, pentru a ajuta la protejarea democraţiei fragile a Republicii Moldova de presiunile ruseşti.

Maia Sandu a condamnat recent lansarea de către Rusia a rachetei balistice Oreşnik în atacurile sale asupra Ucrainei şi a estimat că "acest act de teroare îşi propune să intimideze Ucraina şi partenerii săi', informează MOLDPRES.

