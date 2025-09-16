Cum încearcă Putin să pună mâna pe guvernul de la Chișinău. Schema devoalată de autoritățile de la Vilnius

Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, care candidează la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Patriotic” din Republica Moldova, nu va putea intra în Lituania în următorii cinci ani. Ministerul Afacerilor Externe de la Vilnius a anunțat astăzi, 16 septembrie, că decizia a fost luată din cauza legăturilor acesteia cu Rusia și a sprijinului acordat Moscovei în încercările de a influența ilegal procesele politice din Republica Moldova.

Autoritățile lituaniene susțin că Irina Vlah vizitează frecvent Rusia, se întâlnește cu oficiali de la Moscova și ar coordona acțiuni prin care Federația Rusă se amestecă în treburile interne ale Moldovei, inclusiv în alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite NewsMaker.md.

Nu este pentru prima dată când Vlah este sancționată. La 28 august 2025, Guvernul Canadei a introdus măsuri restrictive împotriva sa, iar Consiliul interinstituțional de supraveghere din Republica Moldova a decis blocarea fondurilor și a altor bunuri prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.

Partidul „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcană și candidata la alegerile parlamentare Irina Vlah, califică drept „o decizie stranie” măsura prin care autoritățile din Lituania i-au interzis liderei formațiunii accesul pe teritoriul țării, pentru următorii cinci ani.

„Presupunem că din nou s-au străduit „prietenii” noștri de la Chişinău, care încearcă cu disperare să o reducă la tăcere pe doamna Vlah și să o discrediteze. Nu au reușit până acum – nu vor reuși nici în continuare. Asta e. Luăm act și mergem înainte, iar după 28 septembrie, lucrurile vor arăta cu totul altfel. Nu a mai rămas mult”, a declarat pentru newsmaker Diana Rosipanu, purtătorul de cuvânt al Partidului „Inima Moldovei”.

