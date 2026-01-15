Live TV

Cum se poziționează România față de agresiunea rusă, „care afectează și Republica Moldova". Soluția lui Nicușor Dan pentru țara vecină

nicusor dan maia sandu
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Foto: Administrația Prezidențială
„Ne aşteaptă o perioadă complicată şi dificil de prevăzut”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că este evident că agresiunea rusă afectează în mod direct şi Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esenţială de politică externă”, el adăugând că nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbeşte şi se simte româneşte şi vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană”.

Nicuşor Dan a declarat în cadrul întâlnirii cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România că este evident că agresiunea rusă afectează în mod direct şi Republica Moldova, care, pentru țara noastră, rămâne o prioritate esenţială de politică externă.

Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbeşte şi se simte româneşte. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană”, a arătat preşedintele.

Cum ştim din propria experienţă, aderarea la Uniune este şi un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare şi de contracararea ingerinţelor externe, la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenţei”, a menţionat şeful statului.

Preşedintele a mai afirmat că strategică pentru rămâne aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, OCDE.

Au fost deja parcursi paşi decisivi, iar efortul interinstitucional pentru finalizarea procesului de aderare în 2026 va fi menţinut. Această aderare reprezintă un obiectiv naţional sprijinit consensual de putere şi de opoziţie. Alături de procesul de echilibrare bugetară, calitatea de membru OCDE va reprezenta, la sfârşitul anului 2026 sau la mijlocul anului 2026, un instrument adiţional de promovare a economiei româneşti, o economie puternică, stabilă şi care oferă credibilitate investitorilor şi creditorilor externe. Aceasta va fi contextul în care România îşi propune să adopte o abordare mai activă a diplomaţiei economice. Vom continua să consolidăm atât relaţiile cu partenerii strategice ai României, cât şi cele cu cei ai Uniunii Europene la nivel global”, a precizat preşedintele.

Şeful statului a mai spus că, din această perspectivă, salută rezultatele pozitive ale negocierilor privind extinderea comerţului liber între Uniunii Europene şi mai mulţi parteneri globali – Mercosur, Mexic, India, Indonezia”.

România îşi propune să folosească din plin toate aceste noi oportunităţi pentru a strânge relaţiile cu partenerii noştri în beneficiul cetăţenilor săi”, a adăugat preşedintele.

„Ne aşteaptă o perioadă complicată şi dificil de prevăzut”

În Orientul Mijlociu vom încuraja soluţiile diplomatice bazate pe dreptul internaţional. Salut eforturile Statelor Unite, ale Egiptului, ale Qatarului şi ale Turciei, care au condus la acordul privind încetarea focului în Gaza şi la eliberarea ostaticilor”, a spus el.

Preşedintele a anunţat că România îşi va menţine implicarea umanitară în Gaza, inclusiv prin asistenţă medicală destinată copiilor”.

Vom sprijini în continuare statele din Balcanii de Vest. Integrarea lor europeană poate asigura securitatea şi prosperitatea acestei zone din inima continentului nostru. Nu în ultimul rând, România va continua să îşi dezvolte relaţiile cu statele din Caucaz, prin parteneriate reciproc avantajoase, înţelese ca instrumente de stabilizare şi dezvoltare a regiunii”, a mai spus el.

Preşedintele a afirmat că ne aşteaptă o perioadă complicată şi dificil de prevăzut”.

„Poate că doar acest fapt, conştientizarea impredictibilităţii, reprezintă singurul aspect incontestabil în această perioadă de reaşezări globale, de schimbări de paradigmă şi de calcule complexe de politică externă. De aceea, România va căuta să participe activ la regândirea şi eficientizarea sistemului multilateral. Vom fi un partener de încredere care susţine şi promovează valorile democratice şi dreptul internaţional. Mă gândesc în special la Organizaţia Naţiunilor Unite, care în acest an îşi va alege un nou secretar general şi care va trebui să se adapteze acestor noi circunstanţe globale. Am în minte şi apartenenţa noastră la francofonie, în cadrul căreia România doreşte să-şi asume responsabilităţi mai mari”, a precizat preşedintele Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: „Democraţia românească a făcut faţă războiului hibrid”. Anunț despre „reconsolidarea echilibrului puterilor în stat”

