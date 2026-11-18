Cutremurul cu magnitudinea preliminară de 5,7 produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea din România a fost resimțit și în Republica Moldova și în nordul Bulgariei. La Chișinău, autoritățile au activat mecanismul de raportare al Celulei de criză și colectează informații pentru a evalua eventualele consecințe ale seismului. În Bulgaria, în regiunea Smolyan, a fost înregistrat un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,7. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 5,7 s-a produs miercuri dimineață, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea din România. Seismul a fost resimțit și în Republica Moldova, unde locuitorii au simțit două zguduituri succesive.

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că a activat mecanismul de raportare al Celulei de criză, transmite IPN, citată de news.ro.

Potrivit instituției, autoritățile colectează informații pentru a evalua situația și eventualele consecințe ale cutremurului.

Citește și: Ce trebuie să faci în cazul unui cutremur. Recomandările autorităților pentru a-ți proteja viața și a reduce riscurile

Până în prezent, nu au fost raportate victime, iar instituțiile responsabile sunt pregătite să intervină, dacă situația o va impune.

CNMC le recomandă cetățenilor să respecte măsurile de siguranță în cazul producerii unui cutremur: să se adăpostească sub o masă solidă, să stea departe de ferestre, să nu folosească ascensorul și să evite clădirile avariate.

Totodată, oamenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale și să apeleze numărul unic de urgență 112 doar în situații care necesită intervenția serviciilor specializate.

Cutremurul din Vrancea, resimțit în mai multe orașe din Bulgaria

Seismul produs miercuri dimineață în România a fost resimțit în Ruse, Silistra, Varna, Șumen, Veliko Târnovo, Pleven și chiar în Sofia.

Locuitorii din Ruse au relatat pe rețelele sociale că zguduiturile au durat între 10 și 15 secunde.

În regiunea Smolyan a fost înregistrat și un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,7. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.