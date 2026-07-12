Declarații controversate ale ambasadorului german la Chișinău. Hubert Knirsch e acuzat că neagă identitatea românească a Basarabiei

Ambasadorul Germaniei la Chişinău Hubert Knirsch este acuzat că neagă identitatea românească a Basarabiei, după ce a declarat că ar pune sub semnul întrebării afirmaţiile potrivit cărora moldovenii şi românii au aceeaşi limbă şi aceeaşi religie.

Potrivit www.cotidianul.md, ambasadorul Germaniei la Chişinău, Hubert Knirsch, a afirmat că o eventuală unificare a României cu Republica Moldova poate fi decisă doar de cele două state suverane: „Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei şi al României, sunt două state suverane, dacă îşi doresc să se unească, asta o vor face şi nimeni nu poate comenta aceasta”, scrie News.ro.

El a negat, însă, identitatea românească a Basarabiei: „Eu aş pune sub semnul întrebării ceea ce aţi spus despre Republica Moldova, că avem aceeaşi limbă, avem aceeaşi religie ca şi România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeaşi limbă, dar alţii poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială, dar sigur au oameni de diferite etnii şi valorile europene şi drepturile europene sunt că aceşti oameni trebuie să fie respectaţi în toate aceste sensuri”.

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Potrivit www.cotidianul.md, Hubert Knirsch a lucrat în Rusia de două ori pe parcursul carierei sale diplomatice. Între 2014-2018 a activat ca şef al Departamentului Politic al Ambasadei Germaniei de la Moscova. Între 2022-2025 a revenit în capitala Rusiei, tot pe o funcţie de coordonare politică în cadrul ambasadei.

În interviul acordat în 7 iulie la Jurnal TV, Knirsch a afirmat că, odată cu începutul invaziei ruseşti la scară largă în Ucraina (februarie 2022), Berlinul a decis să-l retrimită la Moscova, pe fundalul mai multor expulzări de diplomaţi de acolo, fără a explica de ce el nu risca să fie expulzat de ruşi.

În septembrie 2025, Knirsch a fost numit în funcţia de ambasador al Germaniei la Chişinău.

În perioada 2018-2022, când a îndeplinit funcţia de ambasador al Germaniei în Georgia, Hubert Knirsch a fost acuzat în repetate rânduri de opoziţia georgiană pro-europeană că a susţinut interesele Rusiei şi ale puterii pro-ruse de la Tbilisi.

Revoltă în Republica Moldova

Declaraţiile lui Hubert Knirsch au declanşat imediat critici vehemente din partea politicienilor şi jurnaliştilor de opinie consideraţi unionişti.

Astfel, Dragoş Galbur, preşedintele Partidului Naţional Moldovenesc (PNM), o formaţiune care îşi propune drept obiectiv major „unirea Republicii Moldova cu România şi integrarea europeană ireversibilă”, a publicat pe Facebook o opinie, preluată de site-ul ziua.md, la rubrica "Atitudini" sub titlul „Berlinul îşi sărbătoreşte propria unitate, dar ne cere nouă să iubim şi astăzi graniţa trasată de Hitler şi Stalin”.

„Când un ambasador german repetă tezele identitare fabricate de URSS, se simte ecoul cinic al vechii complicităţi dintre Germania nazistă şi Uniunea Sovietică, în urma căreia Basarabia a fost lăsată pe mâna lui Stalin. Astăzi nu se mai semnează protocoale secrete (ne prefacem că nu ştim că se semnează), dar se rostesc fraze elegante despre „popoare diferite”, „stabilitate” şi „integrare europeană separată”. Domnule Knirsch, identitatea noastră nu este un dosar diplomatic, iar Unirea cu România nu este un proiect pentru care trebuie să cerem aprobarea Germaniei", afirmă Galbur în finalul comentariului său de opinie.

La aceeaşi rubrică „Atitudini”, ziua.md (un site care publică adesea opinii critice la adresa guvernării de la Chişinău, dar care are o orientare prounionistă) preia o opinie publicată tot pe Facebook de jurnalistul Răzvan Gheorghe, iar articolul este intitulat: „Împroşcarea tezelor ruso-moldoveniste prin gura lui Knirsch are tot obiectivul de a ucide idealul Unirii”.

Răzvan Gheorghe spune că ambasadorul Germaniei la Chişinău neagă identitatea românească a Basarabiei, promovând moldovenismul stalinist şi asumându-şi astfel „naraţiunile ruseşti şi românofobe", potrivit cărora basarabenii ar vorbi aşa-zisa „limbă moldovenească" şi nu ar avea aceeaşi religie ca românii din dreapta Prutului, fiind două „popoare" diferite.

„Avertizez că Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti ar trebui să reacţioneze cu fermitate la aceste minciuni şi insulte anti-româneşti susţinute public chiar de ambasadorul Germaniei la Chişinău. Sunt intolerabile astfel de atacuri la adresa României şi a românilor”, scrie Răzvan Gheorghe, potrivit News.ro.

Ambasadorul Hubert Knirsch a făcut declaraţiile pe 7 iulie, în emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, moderată de Vitalie Călugăreanu.

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Editor : Ș.R.