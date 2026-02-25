Decret semnat de Maia Sandu: 9 membri ai regimului separatist de la Tiraspol rămân fără cetățenia Republicii Moldova

Nouă persoane care au deținut sau dețin funcții în cadrul regimului separatist din Transnistria, inclusiv fostul așa-zis ministru de interne Ruslan Mova, au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, în baza unui decret semnat de președintele Maia Sandu. Măsura a fost inițiată la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), în contextul unor fapte considerate grave și îndreptate împotriva suveranității și integrității teritoriale a statului.

Nouă persoane care au deţinut şi continuă să deţină funcţii în cadrul regimului separatist din Transnistria - printre care şi Ruslan Mova, aşa-zisul ministru de interne - au rpmas fără cetăţenia Republicii Moldova printr-un decret semnat de preşedintele Maia Sandu, relatează joi Deschide.md.

Mova a fost numit în funcţie în 2016, când Vadim Krasnoselski s-a instalat în fruntea regimului separatist transnistrean. Cunoscut drept unul dintre cei mai influenţi membri ai aşa zisului executiv de la Tiraspol, a fost demis de Krasnoselski în 2021. Deşi atunci nu s-a vorbit despre motivele din spatele deciziei, Mova era văzut drept un posibil contracandidat al liderului transnistrean la viitoarele alegeri prezidenţiale din regiunea separatistă, notează media citată.

Printre persoanele vizate de decretul Maiei Sandu se află şi Vladislav Juc, care a ocupat anterior funcţia de aşa-zis viceministru al justiţiei în regiunea separatistă. Pe listă se mai află aşa-zisul deputat al sovietului suprem de la Tiraspol, precum şi alţi foşti şi actuali parlamentari transnistreni.

Procedura de retragere a cetăţeniei a fost iniţiată de Agenţia Servicii Publice, la sesizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate al R.Moldova (SIS), în baza constatării existenţei temeiului legal de retragere a cetăţeniei moldovene - săvârşirea unor fapte deosebit de grave prin care sunt prejudiciate interesele Republicii Moldova.

„Retragerea cetăţeniei Republicii Moldova este o formă de sancţiune pentru exercitarea unor funcţii în cadrul structurilor neconstituţionale din stânga Nistrului, pentru acţiuni continue de subminare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale statului, precum şi pentru încălcări grave ale drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova. Aceste fapte au fost comise în interesul unui stat străin care încalcă neutralitatea ţării noastre şi desfăşoară un război de agresiune împotriva statului vecin Ucraina. Retragerea cetăţeniei este o măsură prevăzută de lege, aplicată în cazurile în care sunt afectate interesele fundamentale ale Republicii Moldova”, a precizat consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Stanislav Secrieru.

Preşedinţia de la Chişinău subliniază că respectarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a R. Moldova constituie principii fundamentale care nu pot fi încălcate. Autorităţile vor continua să acţioneze ferm, în strictă conformitate cu legea, pentru protejarea ordinii constituţionale şi a interesului naţional, a mai spus acelaşi consilier prezidenţial, citat de Deschide.md.

Editor : M.I.