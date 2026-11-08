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Video „Dependenţa de energia rusească este cu adevărat încheiată”. R. Moldova a inaugurat o nouă linie electrică ce o conectează cu România

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Linia electrică aeriană Vulcăneşti-Chişinău, supranumită „Linia Independenţei Energetice”, are o lungime de 157 de kilometri şi conectează Staţia Vulcăneşti de 400 kV cu Staţia Chişinău de 330 kV. Foto: Facebook/ Maia Sandu
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Republica Moldova a anunţat, duminică, inaugurarea unei noi linii electrice care o conectează cu România şi care îi va diminua astfel şi mai mult dependenţa faţă de energia rusească, relatează AFP şi Moldpres.

Linia electrică aeriană Vulcăneşti-Chişinău, supranumită „Linia Independenţei Energetice”, are o lungime de 157 de kilometri şi conectează Staţia Vulcăneşti de 400 kV cu Staţia Chişinău de 330 kV. Aceasta va consolida securitatea energetică a Republicii Moldova, diversificând rutele de aprovizionare cu energie electrică şi reducând dependenţa de nodul energetic de la Cuciurgan.

La evenimentul de inaugurare au participat ministrul moldovean al energiei, Dorin Junghietu, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, şi reprezentanţi ai Băncii Mondiale.

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Ministrul Dorin Junghietu a precizat că noua linie electrică facilitează accesul la energia din România şi de pe piaţa europeană. „Acest proiect a traversat mai multe etape, mandate şi crize. A fost dus înainte prin munca unor oameni care au găsit soluţii atunci când războiul din vecinătate a complicat livrările, logistica şi lucrările. Pentru cetăţeni, rezultatul trebuie să fie unul concret: o ţară mai bine pregătită să-şi asigure energia şi mai puţin vulnerabilă”, a menţionat ministrul.

La rândul său, preşedinta Maia Sandu a afirmat că inaugurarea liniei reprezintă rezultatul unor eforturi considerabile şi al unor decizii strategice luate de-a lungul mai multor ani. Ea a amintit că, în primii 30 de ani de independenţă, Republica Moldova a investit prea puţin în interconexiunile energetice, iar dependenţa de un număr limitat de surse şi rute de aprovizionare a expus ţara presiunilor şi şantajului energetic din partea Rusiei.

Maia Sandu a atras atenţia că, în pofida progreselor înregistrate în consolidarea securităţii energetice, preţurile mari la resursele energetice de pe pieţele externe continuă să pună presiune asupra consumatorilor. În aceste condiţii, guvernul de la Chişinău va trebui să aloce în continuare resurse pentru a reduce povara tarifelor în sezonul rece.

Am încredere că, pe termen mediu, piaţa energetică mondială se va echilibra şi preţurile vor reveni într-un diapazon de normalitate, iar investiţiile noastre în energie regenerabilă şi în eficienţă energetică vor contribui la reducerea cheltuielilor pentru energie. Pentru moment, totuşi, am reuşit să rezolvăm o problemă majoră: nimeni nu ne mai poate şantaja, stinge lumina şi închide căldura”, a punctat ea.

La rândul său, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova în consolidarea securităţii energetice. Ea a subliniat că noua linie electrică oferă Republicii Moldova mai multe opţiuni de aprovizionare şi reduce posibilitatea utilizării energiei ca instrument de presiune.

Astăzi putem spune că dependenţa Republicii Moldova de energia rusească este cu adevărat încheiată. Nicio ţară nu are dreptul şi nu va putea utiliza în continuare sursele energetice pentru a dicta ceva Republicii Moldova. Acum aveţi mai multe opţiuni privind sursele de unde să obţineţi energie electrică. Reţelele sunt mai sigure şi puteţi procura energie acolo unde este cea mai ieftină”, a mai spus Marta Kos.

Editor : Ș.R.

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