Live TV

Deputații din Republica Moldova, obligați să ia cuvântul în plen doar în limba română, după ce utilizarea rusei a fost restricționată

Data actualizării: Data publicării:
parlamentul republicii moldova chisinau
Foto: Parlamentul Republicii Moldova Facebook

Parlamentul de la Chişinău, controlat de partidul preşedintei pro-europene Maia Sandu, a restricţionat joi utilizarea limbii ruse în plen, obligând deputaţii să ia cuvântul doar în română, ceea ce a determinat partidele de opoziţie pro-ruse şi de dreapta să părăsească sala în semn de protest faţă de „cenzura” pe care, spun ei, partidul de guvernământ PAS ar încerca să o introducă în legislativ.

Proiectul noului Cod privind organizarea şi funcţionarea Parlamentului – care interzice, între altele, traseismului politic şi obligă deputaţii să vorbească în limba română în şedinţele plenare – a fost votat în prima lectură, scrie News.ro.

Noile reguli de procedură impun limite de timp pentru discursuri şi proclamă limba română drept limbă de lucru în plen.

Igor Talmazan, care a prezentat regulamentul pentru partidul de guvernământ PAS, a spus că membrii parlamentului sunt liberi să vorbească în „limbi minoritare”. „Dar limba care trebuie folosită în instituţiile statului este limba noastră oficială – româna”, a spus el.

Anterior, limba rusă era clasificată drept limbă „interetnică”, iar documentele erau traduse în mod obişnuit, precizează Reuters.

Deputatul comunist Constantin Staris a declarat că noile reglementări subminează legitimitatea parlamentului. „Conform acestei logici, următorul pas ar fi ca Partidul Acţiunii şi Solidarităţii să anuleze alegerile”, a spus el, referindu-se la partidul pro-european PAS, aflat la guvernare în Moldova.

Alexandru Verşinin, de la partidul de dreapta Democraţia Acasă, a declarat că restricţiile degradează democraţia. „Astăzi ne închid gura. Mâine vor decide care jurnalişti pot sau nu pot pune întrebări”, a spus el.

Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a sancţionat pe Verşinin pentru „lipsă de respect”, iar membrii opoziţiei au părăsit sala.

După ce Codul va fi votat şi în lectura a doua, modificarea configuraţiei politice rezultate în urma alegerilor parlamentare nu va mai fi permisă. Astfel, deputaţii neafiliaţi, care au părăsit o fracţiune parlamentară, nu vor putea adera la o altă fracţiune. La fel, nu vor putea fi constituite fracţiuni parlamentare ale partidelor politice care nu au acces în Parlament în urma scrutinului electoral, precum şi ale celor interzise sau declarate neconstituţionale, precizează NewsMaker.

Pentru lectura a doua, documentul votat joi va fi comasat cu proiectul de lege cu privire la statutul, conduita şi etica deputatului în Parlament.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
claudiu manda, mimica dezamagita
4
Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
Surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare, Viorel Mazilu a reacționat vehement
Digi Sport
Surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare, Viorel Mazilu a reacționat vehement
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Simulare BAC 2026, subiecte română. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba română. Ce trebuie să știe elevii înainte de examen
Kazakhstan
Cea mai mare țară din Asia Centrală își schimbă Constituția: Ce prevede noua definiție a căsătoriei
Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Simulare Evaluarea Națională 2026: Calendarul probelor scrise din martie. Când se afișează rezultatele
steag drapel rusia
Limba rusă, recunoscută drept oficială într-un stat vecin Rusiei
o femeie care scrie de mana
Scrisul de mână, în era tehnologiei. Experiment Digi24: câți dintre români mai știu literele caligrafice
Recomandările redacţiei
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Vremea se schimbă radical în weekend. ANM anunță ploi torențiale...
ilustrație cu hantavirus
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas...
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
harta cu stramtoarea ormuz
Analiza CIA care subminează optimismul lui Donald Trump. Cât timp...
Ultimele știri
Efectul Trump: percepția globală asupra SUA, mai rea decât cea a Rusiei. Cum sunt evaluate democrația și statul de drept din România
Lipsa tancurilor din Piața Roșie, chiar de Ziua Victoriei: Povestea producției de armament a Rusiei, dincolo de narativele Kremlinului
Gimnasta Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu din competiții. Acuzațiile aduse de ITA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
8 mai 2026, zi plină de noroc pentru patru zodii. Energie pozitivă, vindecare, optimism și schimbări...
Cancan
Localitatea din România în care o casă se vinde cu doar 2.500 euro, acum, în luna mai 2026
Fanatik.ro
Europa are o nouă Mecca a miliardarilor. Apartamentele au ajuns la 35.000 euro/mp, iar magnații își mută aici...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană chiar de ziua lui Mihai Rotaru, cu două etape înainte...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prințul William a "explodat"! Imagini rar întâlnite cu moștenitorul tronului britanic, pe Villa Park
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Martin Short, prima apariție publică după moartea fiicei sale. I-a avut alături pe cei doi băieți ai săi
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
De ce un pensionar cu 1.200 lei pensie NU a luat ajutorul de 500 lei? 2.200.000 pensionari nu iau ajutoare
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce îți dispare pofta de mâncare când ești bolnav. Ce e bine să faci în astfel de momente
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă