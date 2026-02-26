Live TV

Deputații pro-ruși de la Chișinău au refuzat să voteze o declarație prin care este condamnat războiul din Ucraina

parlamentul republicii moldova chisinau
Foto: Parlamentul Republicii Moldova Facebook

Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi o declarație cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucraina de către Federația Rusă. Documentul a fost susținut de aproape două treimi dintre deputați, inclusiv de unii parlamentari din opoziție.

Declarația condamnă agresiunea rusă și califică acțiunile Moscovei drept crime de agresiune, crime de război și crime împotriva umanității. Totodată, reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și susține menținerea sancțiunilor și continuarea ajutorului internațional oferit acesteia.

În același timp, documentul face referire și la Republica Moldova, menționând prezența ilegală a armatei ruse pe teritoriul țării și subliniind legătura directă dintre rezistența Ucrainei și securitatea cetățenilor moldoveni, transmite diez.md. 

Declarația nu a fost susținută de deputații socialiști și comuniști, precum și de unii deputați ai unor partide care se declară pro-europene. Printre cei care s-au abținut de la vot se numără Alexandr Stoianoglo, fost candidat la alegerile prezidențiale, Ion Chicu și Vasile Tarlev, ambii foști prim-miniștri ai Republicii Moldova.

Invazia rusă, la scară largă, din Ucraina durează de patru ani. În această perioadă, Kremlinul a înregistrat aproape 1,2 milioane de victime, inclusiv peste 150.000 de morți confirmați din date deschise. În realitate, acest număr poate fi cu mult mai mare. Pierderile umane ale Ucrainei sunt de aproape două ori mai mici.

Numărul morților a crescut în special pe parcursul ultimilor doi ani. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, cu sediul la Washington, menționează că Federația Rusă a suferit de la începutul războiului „mai multe pierderi decât orice mare putere în războaie după cel de-Al Doilea Război Mondial”.

