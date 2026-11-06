„Dictat de la Moscova”. Opoziția pro-rusă de la Chișinău vrea suspendarea Maiei Sandu. Reacția partidului fondat de șefa statului

Inițiativa de suspendare din funcție a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, nu va fi inclusă pe agenda Parlamentului, a anunțat Igor Grosu. Preşedintele Legislativului de peste Prut spune că acuzațiile opoziției sunt lipsite de temei și susține că demersul a fost dictat de la Moscova. Inițiatorul, deputatul Ion Chicu, afirmă că documentul a fost înregistrat în Parlament și îi cere lui Grosu să-l pună pe ordinea de zi, invocând Constituția și regulamentul Legislativului.

Igor Grosu, preşedintele Parlamentului: Opoziţia are dreptul să iniţieze această procedură şi noi respectăm acest drept. Pentru că anume acest tip de stat democratic vrem să îl construim şi să îl păstrăm. Însă nu putem accepta acuzaţii ruşinoase lipsite de temei doar pentru aşa e ordinul de la Moscova către semnatari. Documentul a fost analizat atent, inclusiv sub aspect juridic şi nu va fi acceptat pe agenda Parlamentului, transmite TVRMoldova.

Deputații din opoziție o acuză pe Maia Sandu că ar fi încălcat în mod repetat Constituția și legile R. Moldova. Igor Grosu respinge acuzațiile și spune că semnatarii îi pun în sarcină șefei statului inclusiv probleme care țin de Guvern.

Igor Grosu, preşedintele Parlamentului: Au pretenţii la preşedinte cu privire la toate problemele ţării. Ei fac vinovat preşedintele de orice subiect guvernamental. Mai nou, chiar şi de scumpirea gazului la nivel mondial. Cu alte cuvinte, noaptea minţii.

Ion Chicu contestă refuzul de a pune inițiativa pe agendă.

Ion Chicu , deputat, Blocul Alternativa: Eu înţeleg că ei au ieşit ca PAS. Dar documentul respectiv nu este trimis la PAS, documentul respectiv este înregistrat în Parlamentul R. Moldova. A intrat în procedură legislativă, a fost adus la cunoştinţă doamnei preşedintă. De aceea, astăzi, domnul Grosu dacă a spus ceva ca preşedinte de partid. Noi aşteptăm din partea lui acţiuni conform Constituţiei şi regulamentului de aplicare a acestui document, de includere pe ordine de zi.

Toți cei 46 de deputați din opoziție au semnat demersul. Semnăturile depășesc pragul necesar pentru inițierea procedurii, dar pentru suspendare sunt necesare cel puțin 68 de voturi. Chiar dacă toți semnatarii ar vota pentru, ar mai fi nevoie de 22 de voturi din fracțiunea PAS.Președinția a transmis că șefa statului își va continua mandatul.

Editor : A.R.