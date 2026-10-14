Dodon, fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, a mers la Moscova pentru a justifica atacurile cu drone ale lui Putin

Igor Dodon, fostul președinte pro-rus din Republica Moldova, lansează, de la Moscova, noi acuzații la adresa autorităților de la Chișinău. În timpul unei întrevederi cu reprezentanții partidelor care susţin regimul lui Putin, Dodon a declarat că Republica Moldova ar fi folosită pentru tranzitul de armament către Ucraina, transmite TVRMoldova.

Nu a prezentat dovezi, iar autorităţile îl acuză că promovează mesajele Kremlinului și cer ca declarațiile sale să ajungă în atenția instituțiilor de drept.

Vizita socialiștilor din Republica Moldova la Moscova a inclus întrevederi cu reprezentanții partidelor „Rusia Unită” și „Rusia Justă”, care susțin regimul lui Vladimir Putin și războiul împotriva Ucrainei.

Igor Dodon, deputat, Partidul Socialiştilor: Există un scenariu periculos, de a implica Republica Moldova în războiul din Ucraina. Asta ne îngrijorează cel mai mult. Faptul că Republica Moldova a devenit un tranzit de produse destinate utilizării militare pentru războiul ucrainean este cunoscut de toţi.

Declarațiile lui Igor Dodon au provocat o reacție dură din partea deputatului PAS şi vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate, Andrian Cheptonar.

Adrian Cheptonar, deputat PAS şi vicepreşedinte, Comisia de Securitate: Observăm faptul că Dodon a plecat la Moscova ca să facă aceste declaraţii. A mers la stăpânii săi care i-au pus aceste cuvinte în gură, cu siguranţă.

Înainte, Dodon îşi vindea ţara direct, de aici, din Chişinău. Respectiv, nu există niciun substrat factologic pentru afirmaţiile sale despre tranzit de arme prin R. Moldova. R. Moldova este un stat neutru, prin Consituţie. Şi nu există factologie pentru asemenea afirmaţii ale trădătorului Igor Dodon. Asemenea declaraţii trebuie să fie în vizorul instituțiilor din domeniul justiţiei.

Experţii atrag atenția că interlocutorii lui Igor Dodon de la Moscova reprezintă un regim acuzat de ingerințe repetate în treburile interne ale Republicii Moldova și de tentative de destabilizare.

Ștefan Bejan, expert, Comunitatea Watchdog: Dodon pleacă la Moscova după indicații. Cu asemenea interlocutori merge Dodon să discute despre cooperare. Cu reprezentanţii unei puteri care a pompat sute de milioane de dolari pentru a răsturna ordinea constituțională a R. Moldova, care ocupă, ilegal, o parte din teritoriul ţării noastre. Poate fi această vizită catalogată drept trădare de ţară? Când te întâlneşti cu reprezentanţii unui regim exercită presiuni asupra propriei tale ţări, trebuie să explici ce cauţi acolo şi ale cui interese le aperi.

Igor Dodon este deja vizat și într-un dosar penal în care este acuzat de trădare de patrie. Dodon respinge acuzațiile. În ceea ce privește actuala deplasare la Moscova, liderul socialiștilor susține că asta urmărește consolidarea parteneriatelor politice și a relațiilor interparlamentare dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

Editor : A.R.