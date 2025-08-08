Live TV

Doi străini care lipeau în Chişinău afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei, reţinuţi. Ar fi fost instruiţi în Serbia și Bosnia

Data publicării:
afis fals la chisinau
Potrivit preşedinţiei moldovene, imaginile sunt „abuzive şi false”.

Doi bărbaţi originari din Helsinki şi Sevastopol au fost reţinuţi, vineri, la Chişinău, fiind suspectaţi că au lipit afişe cu conţinut de chemare la ură socială, interetnică şi religioasă. Afişele foloseau imaginea Maiei Sandu şi a mitropolitului Basarabiei. Autorităţile suspectează că scopul lor era perturbarea procesului electoral, transmite Ziarul de Gardă.

„Cei doi bărbaţi, cu vârstele de 22 şi 28 de ani, originari din Helsinki şi Sevastopol au intrat dimineaţă în Republica Moldova cu paşapoarte eliberate de Finlanda, iar instituţiile de drept examinează versiunea că scopul aflării acestora pe teritoriul ţării noastre este pentru a fi implicaţi activ în perturbarea procesului electoral”, a transmis, vineri, Poliţia de la Chişinău.

Potrivit sursei citate, „informaţiile verificate de către instituţiile specializate ale statului au stabilit că persoanele ar fi participat la taberele de instruiri privind dezordinile în masă, organizate în Serbia, Bosnia şi Herţegovina, în perioada precedentului scrutin electoral şi Referendum, despre care anterior a comunicat Poliţia Naţională şi Serviciul de Informaţii şi Securitate”.

Cei doi au fost conduşi la Inspectoratul de Poliţie pentru documentare.

Purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, Igor Zaharov, a publicat un mesaj prin care atenţionează oamenii că afişele apărute pe străzile din capitală sunt „parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice” şi nu au legătură cu Preşedinţia sau cu Mitropolia Basarabiei.

Pe străzile Chişinăului au apărut afişe care folosesc numelepreşedintei Maia Sandu şi al Mitropoliei Basarabiei, notează Ziarul de Gardă, citată de News.ro.

Potrivit Preşedinţiei, imaginile sunt „abuzive şi false”.

