Doliu național în Republica Moldova, în memoria artistului Gheorghe Urschi

Gheorghe Urschi. Sursa foto: Facebook/Maia Sandu
Cine a fost Gheorghe Urschi

Maia Sandu a semnat decretul prin care astăzi este declarată zi de doliu național în memoria lui Gheorghe Urschi, care este supranumit „regele umorului” peste Prut.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat că ziua funeraliilor va fi declarată zi de doliu național, în semn de respect pentru contribuția sa artistică. Decizia a fost comunicată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a transmis și un mesaj public de condoleanțe.

„Republica Moldova a pierdut astăzi un mare artist – maestrul Gheorghe Urschi. Generații întregi au crescut și s-au regăsit în umorul său, în spectacolele și monologurile prin care a adus lumină și adevăr pe scenă. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Șefa statului de peste Prut a subliniat, de asemenea, rolul cultural și moral al artistului, arătând că acesta a rămas un simbol al spiritului liber și al umorului inteligent: „Gheorghe Urschi a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care ne unesc. A știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz. Spirit liber, dar profund în observațiile sale, a reușit să aducă oamenilor nu doar zâmbet, ci și speranță”.

Potrivit informațiilor transmise de familie, Gheorghe Urschi a murit după 14 ani de probleme de sănătate, în urma unui atac cerebral suferit în 2011. În ultima perioadă, starea sa se agravase, iar săptămâna trecută fiica artistului anunțase că acesta se afla internat în stare gravă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Decesul a fost anunțat luni, 13 aprilie, în a doua zi de Paște și prima zi a Săptămânii Luminate, printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„După 5.422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător i-a eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta. Acolo îl va avea în grijă soția lui”, a transmis familia.

Născut pe 18 ianuarie 1948, în satul Cotiujenii Mari din raionul Șoldănești, Gheorghe Urschi a urmat studii de actorie la Moscova și și-a început cariera la Teatrul „Luceafărul” din Chișinău. De-a lungul deceniilor, a devenit una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei, atât ca actor, cât și ca regizor.

A jucat în numeroase spectacole și a semnat regia unor producții cunoscute, printre care „Steaua fără nume”, „Jucării de oțel” și „Jocul dragostei și al întâmplării”. De asemenea, a realizat emisiuni, concerte, dar și lucrări literare, de la nuvele și versuri până la scenarii de film.

Printre creațiile sale cinematografice se numără și pelicula „Văleu, văleu, nu turna”, una dintre cele mai cunoscute producții de comedie din Republica Moldova. 

De-a lungul carierei sale de peste 40 de ani, Gheorghe Urschi a fost distins cu numeroase titluri și premii. În 2012 a primit titlul de „Artist al poporului”, în 2014 a devenit cetățean de onoare al municipiului Chișinău, iar din 2019 a fost laureat al Premiului Național.

Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Descarcă aplicația Digi Sport
