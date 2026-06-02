Donald Trump a numit un nou ambasador în Republica Moldova. Cine va reprezenta interesele Casei Albe la Chișinău

Administrația președintelui american Donald Trump l-a nominalizat pe Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, potrivit Casei Albe .

Potrivit sursei citate, Joseph Burkhalter, originar din statul Georgia, a fost desemnat pentru această funcție diplomatică, urmând ca propunerea să fie transmisă spre examinare Senatului SUA.

Deocamdată, autoritățile americane nu au anunțat data la care Senatul va analiza candidatura acestuia. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova a rămas vacantă din 2024.

În martie 2024, ambasadorul SUA Kent Logsdon și-a încheiat misiunea în Republica Moldova. Tot în aceeași lună, locul său a fost preluat de Kelly Adams-Smith, care a fost nominalizată de președintele Joe Biden pentru a deveni noul șef al misiunii diplomatice americane la Chișinău.