Două incidente cu drone au fost înregistrate în R. Moldova, în apropierea graniței cu Ucraina

Două incidente provocate de drone au fost înregistrate joi în Republica Moldova, în apropierea frontierei cu Ucraina, în zona Giurgiuleşti, în urma atacurilor ruseşti asupra infrastructurii portuare din Reni, relatează Moldpres, citată de Agerpres.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău, primul incident s-a produs în jurul orei 03:45. O patrulă a Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiuleşti, aflată în serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiuleşti-Reni, a observat o explozie într-o parcare pentru camioane de pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei.

În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetaţie, care s-a extins pe o suprafaţă estimată la 70-100 de metri pătraţi şi a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. La ora 03:50 a fost solicitat prin Serviciul 112 un echipaj de pompieri, iar incendiul a fost localizat la ora 04:30.

Un al doilea incident a fost înregistrat la ora 09:25. Patrula mobilă a Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiuleşti a depistat, la aproximativ un kilometru de frontiera de stat, pe teritoriul Republicii Moldova, un crater în care se aflau resturile unei drone. Printre acestea au fost identificate motorul, placa de alimentare şi elemente ale elicei.

Zona a fost securizată, iar la faţa locului a fost alertat Serviciul 112. Grupa operativă a Inspectoratului de Poliţie Cahul desfăşoară cercetări, în timp ce experţii secţiei tehnico-explozive investighează provenienţa aparatului de zbor, traseul acestuia şi circumstanţele producerii incidentului.

Editor : M.B.