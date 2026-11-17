O dronă de tip Geran-2 a pătruns de două ori în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Jurnaliștii de la TV8 a surprins un aparat de zbor în sectorul Poșta Veche al Capitalei de peste Prut, chiar deasupra sediului lor. Maia Sandu a condamnat în termeni duri acțiunile Rusiei și a cerut înasprirea sancțiunilor.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de peste Prut, la ora 15:49, drona a pătruns inițial în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grebenichi, regiunea Odesa, Ucraina, deplasându-se spre orașul Tiraspol, din regiunea transnistreană.

Ulterior, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național în direcția localității Slavianoserbka, regiunea Odesa.

La ora 16:02, aceeași dronă a intrat din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția localității Velîkoploske, regiunea Odesa, și îndreptându-se spre localitatea Mălăiești, raionul Criuleni.

Totodată, o dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se din direcția de sud spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău.Din motive de securitate, la ora 16:27, autoritățile au restricționat întregul spațiu aerian al Republicii Moldova.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale din Republica Moldova continuă monitorizarea spațiului aerian național. Autoritățile îndeamnă cetățenii care observă drone sau fragmente ale unor aparate de zbor suspecte să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece ar putea conține elemente explozive. Oamenii sunt sfătuiți să se îndepărteze la o distanță sigură, să evite utilizarea telefonului în apropierea obiectelor suspecte și să apeleze imediat Serviciul 112, după ce au părăsit zona de pericol.

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Reacția Maiei Sandu

Președintele R. Moldova a venit cu o reacție după ce mai multe drone rusești au survolat spațiul aerian. Într-un mesaj publicat pe rețele sociale, Sandu a cerut sancționarea Rusiei pentru astfel de acțiuni.

„Azi seara, locuitorii Chișinăului s-au alertat din cauza că dronele războiului pornit de Rusia ajung chiar deasupra orașului. Oamenii sunt îngrijorați pentru că înțeleg că Rusiei nu-i pasă nici de neutralitate, nici de suveranitate și nici de viața umană”, a scris ea.

Președintele de peste Prut a menționat că atunci când Rusia mimează grija față de soarta R. Moldova în propaganda din televizoare, dar trimite drone , arată cinismul fără margini al conducătorilor de la Moscova.

„Moldova își dorește pace. Moldova muncește pentru pace. Nu avem capacitățile de apărare necesare pentru a ne proteja de dronele care ne pun în pericol securitatea. Tocmai de aceea, vom continua să condamnăm războiul inuman și să cerem sancționarea Rusiei până va fi forțată să-l oprească, vom continua să susținem Ucraina care ține piept agresiunii și să investim în apărarea națională, cu ajutorul țărilor-prietene”, a conchis ea, potrvit deschide.md.

Editor : A.R.