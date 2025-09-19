Live TV

Epopeea extrădării lui Plahotniuc continuă: grecii s-au răzgândit a doua oară și îl vor extrăda în Republica Moldova

vladimir plahotniuc
Foto: Vladimir Plahotniuc/ Facebook
Cronologia procesului de extrădare a lui Plahotniuc

Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Astfel, acesta urmează să fie dus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului.

Alexandru Cernei, procurorul care gestionează unul dintre dosarele lui Plahotniuc a confirmat oficial că procesul de extrădare în privința lui Plahotniuc a fost reluat. Declarația a fost făcută în timpul ședinței de judecată prin care se cere examinarea separată a dosarului în care Plahotniuc este învinuit  de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor de cele ale bancherilor.

Și Lucian Rogac, unul dintre avocații lui Plahotniuc, a confirmat decizia de reluare a extrădării. „Vă anunț oficial că, grație eforturilor și demersurilor făcute de avocații d-lui Vladimir Plahotniuc, Ministerul Justiției din Grecia și-a anulat decizia de suspendare a procesului de extrădare a clientului nostru, Vladimir Plahotniuc. Prin urmare, domnul Plahotniuc va reveni în Republica Moldova conform graficului stabilit anterior”, a anunțat Rogac.

Decizia de revocare a suspendării a fost luat a doua zi după ce autoritățile de la Chișinău au cerut explicații pe marginea motivelor pentru care procesul fusese suspendat.

Joi, 18 septembrie 2025, autoritățile elene au notificat autoritățile de la Chișinău că decizia de suspendare a extrădării a fost revocată. Astfel, s-a revenit la planul inițial, prin care Plahotniuc urmează să fie dus în Republica Moldova pe 25 septembrie 2025.

În prezent, față de inculpatul Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 zile. După ce va fi dus în R. Moldova, Plahotniuc urmează să fie plasat în Penitenciarul nr. 13.

Pe 17 septembrie, ZdG a dezvăluit că extrădarea în R. Moldova a oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în detenție în Grecia, nu va fi realizată la data de 25 septembrie, așa cum a fost stabilit anterior după ce Ministerul Justiției din Grecia a suspendat procesul de extrădare, fără a anunța motivele. 

Ulterior, autoritățile de la Chișinău au cerut explicații pentru motivele care au stat la baza deciziei de suspendare. A doua zi, Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a extrădării.

Căutat de mai bine de șase ani de autoritățile de la Chișinău, Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, pe 22 iulie, alături de Constantin Țuțu, în timp ce încerca să plece spre Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Cronologia procesului de extrădare a lui Plahotniuc

22 iulie 2025. Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile Republicii Elene pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara. Despre acest fapt, Procuratura Generală a fost informată oficial de către BNC Interpol Chișinău.

23 iulie 2025. Pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost emis un mandat de arest în vederea extrădării de către procurorul de pe lângă Curtea de Apel din Atena – instanța competentă în această procedură.

24 iulie 2025. Procuratura Generală a R. Moldova a transmis cererea oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia, atât direct, cât și prin canale diplomatice. Solicitarea este bazată pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante, precum și pe constituirea și conducerea unei organizații criminale.

27 iulie 2025. Prin intermediul Birourilor Interpol din ambele țări, autoritățile moldovene au fost informate că Vladimir Plahotniuc nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare.

Luni, 28 iulie. Avocatul Lucian Rogac, care îl reprezintă pe oligarh, a declarat că Vladimir Plahotniuc a depus oficial o cerere prin care „acceptă necondiționat” să fie extrădat în R. Moldova. Declarațiile au venit după ce Procuratura Generală a transmis că „instanța competentă în examinarea procedurii de extrădare, Curtea de Apel din Atena, a informat Procuratura că numitul nu și-a exprimat consimțământul pentru extrădare în R. Moldova.”

28 iulie 2025. Procurorii eleni au confirmat, în repetate rânduri, că avocații lui Vladimir Plahotniuc nu au depus nicio cerere în numele acestuia către autoritățile competente.

29 iulie 2025, ora 13:00. Procuratura din Republica Moldova a fost informată că avocatul grec al lui Vladimir Plahotniuc tocmai a transmis procurorilor o scrisoare prin care clientul său își exprimă consimțământul pentru extrădare. Această adresare urma a fi analizată de procurorii greci, iar ulterior, autoritățile moldovene vor fi informate despre decizia luată.

13 august. Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, decizia finală urmând a fi luată însă de către Ministerul Justiției al Republicii Elene. Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui.

La începutul lunii septembrie, Ministerul Justiției din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova.

