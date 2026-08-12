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Exclusiv „Este foarte precară situația”. Reacția Chișinăului după ce Moscova a amenințat Rep. Moldova din cauza separatiștilor din Transnistria

Alexandru Rotaru Data publicării:
cladirea parlamentului din republica moldova
Clădirea Parlamentului din Republica Moldova. Foto: Profimedia
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Guvernul Republicii Moldova, prin Biroul Politici de Reintegrare, a venit cu o reacție oficială exclusiv pentru digi24.ro, după ce viceministrul rus de Externe a amenințat cu faptul că „Rusia va folosi toate mijloacele” și va considera un act de război împotriva Federației Ruse dacă Chișinăul ar încerca să forțeze reunirea cu malul stâng al Nistrului. 

Biroul Politici de Reintegrare a transmis pentru Digi24.ro că autoritățile de la Chișinău fac eforturi continue pentru a asigura drepturile cetățenilor din Republica Moldova, încălcate frecvent de către așa-numitele autorități de la Tiraspol.

Oficialii de peste Prut au transmis, de asemenea, că Rusia trebuie să-și retragă armata care staționează ilegal în așa-numita Transnistrie încă din 1992, când Rusia a atacat Republica Moldova.

„Autoritățile Republicii Moldova mereu reiterează și reconfirmă atașamentul ferm pentru o reglementare pașnică și atotcuprinzătoare a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării.

În același timp, demilitarizarea și democratizarea regiunii transnistrene reprezintă elemente esențiale pentru atingerea unor progrese esențiale în procesul de reglementare.

Federația Rusă urmează să-și onoreze angajamentele internațional asumate la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 privind retragerea completă a trupelor sale militare cu ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de evacuare și distrugere a stocurilor de muniții de la depozitul de la Cobasna.

În regiunea transnistreană a Republicii Moldova este foarte precară situația drepturilor omului în lumina abuzurilor și a acțiunilor unilaterale din partea factorilor de la Tiraspol, fiind încălcat elementar dreptul la educație și la comunicare publică în limba română, în contextul în care 360 mii de locuitori din regiune posedă cetățenia Republicii Moldova”, au transmis oficialii de la Chișinău.

Amintim, viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, acuză autoritățile Republicii Moldova că își intensifică politica îndreptată împotriva Rusiei și că urmează „directivele Bruxelles-ului”. Oficialul rus susține că restricțiile impuse diplomaților ruși, dar și măsurile adoptate față de presa și instituțiile ruse din Republica Moldova reprezintă acțiuni ostile care vor primi un răspuns din partea Moscovei.

Acesta a declarat pentru oficiosul Kremlinului: „O agresiune armată împotriva malului stâng al Nistrului, unde locuiesc peste 220 de mii de cetățeni ruși, va avea consecințe catastrofale pentru agresorii înșiși.

După cum am afirmat în repetate rânduri, asemenea acțiuni nesăbuite și iresponsabile vor fi considerate de noi, în conformitate cu dreptul internațional, drept un atac împotriva Federației Ruse și nu vor rămâne fără un răspuns ferm și oportun.

Pentru a asigura protecția fiabilă a cetățenilor ruși aflați în Transnistria, a Grupului Operativ al Trupelor Ruse și a contingentului nostru de menținere a păcii, vom utiliza, fără nicio îndoială, toate mijloacele de care dispunem. Suntem pregătiți pentru orice evoluție a situației”.

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