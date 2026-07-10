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Formarea unui nou Guvern la Chișinău: Maia Sandu începe astăzi consultările pentru desemnarea premierului. Opoziția nu participă

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Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova / Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Programul consultărilor

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are vineri şi sâmbătă consultări cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru, după ce Alexandru Munteanu şi-a anunţat în mod neaşteptat demisia din funcţia de prim-ministru pe 3 iulie, la opt luni de la preluarea mandatului.

Programul consultărilor

Vineri, 10 iulie:

  • 10:00 – Fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”
  • 11:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”
  • 13:00 – Fracțiunea parlamentară „Alternativa”
  • 14:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”
  • 15:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Sâmbătă, 11 iulie:

  • 10:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”

Preşedinta Maia Sandu a transmis oficial partidelor parlamentare invitaţia la consultări, însă majoritatea formaţiunilor de opoziţie au anunţat că nu vor participa la discuţiile cu şefa statului, relatează NewsMaker, potrivit News.ro.

Vineri au fost invitate partidele din opoziţie, dar comuniştii, socialiştii şi Blocul „Alternativa” vor boicota consultările, în timp ce Partidul „Democraţia Acasă” susţine că va merge la Preşedinţie, dar nu va intra în sediul instituţiei.

Formaţiunea condusă de Vasile Costiuc (apropiat de George Simion), care are şase deputaţi, solicită ca discuţiile să fie publice. „Dacă doamna preşedintă va binevoi să se coboare din turn şi să vorbească cu presa, cu cetăţenii şi să răspundă la întrebările presei, o invităm şi îi spunem „bun venit”. Dar dacă în urma consultărilor va fi publicat pe site-ul Preşedinţiei un video scurt de 30 de secunde, fără sunet, fără dezbaterile care au loc în urma acestor consultări, noi, fracţiunea „Democraţia Acasă”, nu o să participăm la acest circ”, a declarat deputatul Alexandru Verşinin.

Comuniştii nu vor da curs invitaţiei, pentru că ei vor alegeri anticipate şi pentru Parlament, şi pentru preşedinte, a precizat fostul preşedinte al ţării Vladimir Voronin, în prezent deputat şi preşedinte de onoare al PCRM.

Deputaţii Mişcării Alternative Naţionale (MAN), care se regăsesc în grupul parlamentar Blocul „Alternativa”, de asemenea, nu vor participa la discuţiile privind desemnarea noului prim-ministru, după cum a anunţat anterior liderul formaţiunii, primarul Chişinăului Ion Ceban. De asemenea, deputatul Ion Chicu, fost premier, care face parte din fracţiunea Blocului „Alternativa”, a declarat că nu vede niciun sens să meargă la aceste consultări, pentru că fracţiunea nu are majoritate politică.

Socialiştii conduşi de fostul preşedinte Igor Dodon au declarat, de asemenea, că nu intenţionează să meargă la consultările de la Preşedinţie.

„Partidul Nostru”, condus de Renato Usatîi, care are şase deputaţi, nu a anunţat deocamdată dacă va participa sau nu la consultări.

Parlamentul Republicii Moldova este dominat de Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, care deţine 55 din cele 101 mandate şi majoritatea absolută. Opoziţia este fragmentată între socialişti, comunişti, Blocul Alternativa, Partidul Nostru şi formaţiunea unionistă Democraţia Acasă. Socialiştii au al doilea grup parlamentar, cu 17 deputaţi.

Procedura constituţională pentru desemnarea viitorului premier vizează consultarea fracţiunilor parlamentare. În consecinţă, şefa statului invită la consultări exclusiv fracţiunile constituite în Parlament.

Liderul PAS, Igor Grosu, care este şi preşedintele Parlamentului de la Chişinău, a precizat că partidul analizează atât posibilitatea desemnării unui candidat din rândul formaţiunii, cât şi a unei persoane din afara partidului pentru funcţia de premier. El a confirmat că printre numele aflate în discuţie se numără ministrul educaţiei, Dan Perciun, dar şi antreprenorul Vasile Tofan.

Întrebat „cât de lungă este lista” potenţialilor candidaţi, liderul PAS a evitat să ofere un număr. „Este suficientă pentru a oferi un candidat bun, cu un mesaj foarte clar. Obiectivul şi misiunea candidatului noi deja am formulat-o - integrarea europeană. Toate ţintele pe care ni le-am propus - 2028-2030 - stau în picioare”, a declarat Grosu.

Grupul parlamentar al PAS se va reuni vineri pentru a decide numele candidatului cu care va merge la consultările convocate de preşedinta Maia Sandu şi programate pentru sâmbătă, 11 iulie.

Din 8 iulie, interimatul funcţiei de premier, până la învestirea unui nou cabinet, este asigurat de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, responsabil de economie şi digitalizare.

Editor : B.E.

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