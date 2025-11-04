Live TV

Forțele speciale de la Chișinău au descoperit un adevărat arsenal la un grup criminal: grenade, kalașnikov, aruncătoare RPG

grenade moldova
Sursa foto: Captura Facebook/Poliția Republicii Moldova

Forțele speciale din Republica Moldova au descins la un grup criminal organizat care extorca datorii fictive de la mai multe persoane. Poliția de la Chișinău a găsit, în timpul perchezițiilor un adevărat arsenal în locuințele suspecților.

Un bărbat de 45 de ani, conducătorul unui grup infracțional, suspectat de șantaj, ar fi urmărit, începând cu anul 2025, obținerea prin amenințări fizice, inclusiv amenințări cu moartea, a sumei de 30 de mii de euro de la un alt membru al grupului, în vârstă de 40 de ani, invocând o datorie fictivă. Membrii grupului acționau și pe teritoriul Europei, iar cei care nu respectau ordinele liderului erau sancționați, scrie Inspectoratul General al Justiției (IGP) de la Chișinău.

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI din Republica Moldova, în comun cu organul de urmărire penală al IP Ciocana, procurorii Procuraturii Chișinău, Oficiul Ciocana și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au desfășurat o operațiune într-o cauză începută la 29 octombrie curent, conform semnelor infracțiunii de șantaj. Oamenii legii au desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală în mun.Chișinău, fiind destructurată o rețea infracțională și descoperit un arsenal semnificativ de arme și muniții.

Urmare a probelor acumulate, liderul grupului și alte patru persoane, inclusiv presupusa victimă, au fost reținute în flagrant. În timpul percheziției, desfășurate cu sprijinul angajaților din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP și folosind dispozitive speciale, au fost descoperite și ridicate 16 arme de foc, inclusiv mitraliere și puști (AKSU, Beretta, Winchester) și arme cu lunetă, aproximativ 10 000 de cartușe de diferite calibre, 5 grenade și 2 aruncătoare RPG-22, camuflate și ascunse în perete. De asemenea au fost ridicate 3 pașapoarte cu aceeași fotografie, dar identități diferite, și alte obiecte interzise, transmite zdg

Patru persoane au fost reținute, pentru a stabili circumstanțele și proveniența armamentului. Persoana vătămată este cercetată în libertate pentru implicare în infracțiuni comise pe teritoriul UE.

