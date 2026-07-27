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Fost ministru din R. Moldova: Poate că este timpul ca Maia Sandu să analizeze posibilitatea retragerii cetăţeniei lui Dan Dungaciu

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dan dungaciu sustine un discurs
Dan Dungaciu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Dan Dungaciu şi-a lansat o carte la Chişinău, iar printre invitaţii „importanţi” se numărau reprezentanţi ai Ambasadei Rusiei

Fostul ministru moldovean al Apărării Anatol Şalaru, care de-a lungul timpului a avut mai multe opinii critice şi dezvăluiri vizând membri ai AUR, inclusiv pe liderul partidului, George Simion, afirmă, într-o postare pe Facebook, că poate că este timpul ca preşedintele R. Moldova Maia Sandu să analizeze posibilitatea retragerii cetăţeniei moldoveneşti lui Dan Dungaciu, prim-vicepreşedinte AUR, pentru declaraţii conform cărora Republica Moldova nu ar mai trebui ajutată, „ci doar tratată ca o simplă afacere printr-un posibil viitor fond de investiţii”, relatează News.ro.

Recent, într-un interviu, Şalaru l-a numit pe Dungaciu „un idiot util al lui Putin”. „Dacă ne uităm doar la declaraţiile lui Dan Dungaciu, cei care mai sunt în AUR acolo, George Simion, alt idiot util este Valeriu Munteanu, deci fără să le cunoşti biografia, fără să cunoşti nimic altceva, doar dacă te uiţi la declaraţiile lor, spui: bă, ăştia sunt trimişi de Putin în România, ăştia fac politica lui Putin, ăştia sunt pro-ruşi, sută la sută”, a susţinut el.

„Declaraţiile lui Dan Dungaciu despre faptul că Republica Moldova nu ar mai trebui ajutată, ci doar tratată ca o simplă afacere printr-un posibil viitor fond de investiţii, din care „ar avea de câştigat” atât Chişinăul, cât şi Bucureştiul, este greu de înţeles dat fiind relaţiile economice moldo-române. România are investiţii directe în Republica Moldova de aproximativ 480 de milioane de euro (ISD), la care se adaugă circa 350 de milioane de euro reprezentând capitalul celor puţin peste 1.500 de firme româneşti. Aceste investiţii generează peste 30.000 de locuri de muncă. Republica Moldova trebuie ajutată pentru că este parte a României şi ajutând această bucată românească de pământ România se ajută pe sine. Republica Moldova nu mai este de mult o problemă externă pentru România, ci una internă, iar securitatea României nu mai începe la Prut, ci la Nistru”, scrie Şalaru pe Facebook.

Dan Dungaciu şi-a lansat o carte la Chişinău, iar printre invitaţii „importanţi” se numărau reprezentanţi ai Ambasadei Rusiei

El afirmă că, din păcate, aceste afirmaţii vin din partea unui om care, în iulie 2010, dobândea cetăţenia Republicii Moldova, depunând jurământul de credinţă în faţa lui Dorin Chirtoacă, al cărui unchi, Mihai Ghimpu, îi acordase această cetăţenie. În urma acordării cetăţeniei moldovenşti Dan Dungaciu devine consilier al preşedintelui interimar Mihai Ghimpu chiar pe probleme de integrare europeană.

„Atunci care ar fi motivaţia pentru care de ceva timp Dan Dungaciu atacă din poziţia de lider AUR Republica Moldova şi puterea de la Chişinău? O explicaţie o reprezintă ceea ce s-a întâmplat în Chişinău la începutul anului 2026”, explică fostul ministru.

El relatează că, la 15 ianuarie 2026, Dan Dungaciu şi-a lansat la Chişinău cartea despre Donald Trump, iar printre invitaţii săi „importanţi” se numărau reprezentanţi ai Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău, ai PSRM, condus de Igor Dodon, şi ai MAN, partidul condus de Ivan Ceban, primarul Chişinăului.

El prezintă imagini în care susţine că apare Rvacev Oleg Valentinovici, care figurează ca ataşat în cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău şi este, totodată, cel de-al treilea reprezentant al Federaţiei Ruse în Comisia Unificată de Control (CUC), organism care asigură implementarea Acordului de încetare a focului pe Nistru.

Editor : Liviu Cojan

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