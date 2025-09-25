Fostul lider al mișcării unioniste din Republica Moldova a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Cine este Iurie Roșca

Iurie Roșca, fost lider al mișcării unioniste din Republica Moldova, demonstrat ulterior drept colaborator al serviciilor de la Moscova, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Fostul lider al partidului PPCD a reușit să fugă în afara țării înainte de pronunțarea instanței.

Procuratura precizează că Iurie Roșca a părăsit teritoriul Republicii Moldova până la pronunțarea sentinței de condamnare. Termenul executării pedepsei urmează să fie calculat din data reținerii acestuia, transmite TVR Moldova.

Pe 2 august 2024, fostul viceprim-ministru și vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, a fost condamnat de instanța de fond la șase ani de închisoare.

Conform deciziei primei instanțe, Iurie Roșca este învinuit că, în decembrie 2009, în sediul PPCD, a pretins de la Alexei Damaschin, administrator şi fondator al SRL Invizibil, echivalentul a 17, 4 milioane de lei.

În schimbul acestei sume, Roșca s-ar fi angajat să îl influențeze pe președintele Curţii Supreme de Justiţie, Ion Muruianu, să asigure admiterea recursului depus de SRL Invizibil împotriva unei hotărâri a Curţii de Apel Economice din 4 noiembrie 2009, prin care a fost anulată o hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor SA „Centrul Teatral Luceafărul” din 8 august 2008.

Peste patru sau cinci zile, se precizează în decizie, Roşca Iurie, aflîndu-se în sediul PPCD, a primit de la Alexei Damaschin, 117.000 de dolari. Aceasta reprezintă prima parte a sumei pretinse în schimbul căreia susținea că îl va influența pe președintele CSJ, Muruianu.

Ulterior, în martie 2010, după ce recursul înaintat de SRL Invizibil a fost respins ca neîntemeiat, fiind menţinută fără modificări hotărârea Curţii de Apel Economice din 4 noiembrie 2009, Iurie Roşca, a mai pretins pentru sine de la Alexei Damaschin 110.000 de dolari.

În februarie 2011, Iurie Roşca, în sediul PPCD, repetat, a pretins personal de la Damaschin 110.000 de dolari, pentru a-l influenţa pe Muruianu. În martie 2011, Iurie Roşca, în sediul PPCD, a primit de la Alexei Damaschin, cele 110.000 de dolari.

Cine este Iurie Roșca

Pe parcursul ultimului deceniu al secolului trecut acesta a adoptat un discurs radical unionist, fapt ce i-a permis sa fie tratat in constiinta publica, dar si in cercurile politice de la Bucuresti, o lunga perioada, drept singurul promotor adevarat al romanismului in Republica Moldova. Spirit autoritar si lipsit de scrupule, a reusit sa instituie in partid o disciplina de fier, care a exclus orice opinie separata, provocand totodata plecarea din partid a unor personalitati importante in politica moldoveneasca a anilor ’90.

A fost acuzat de fostii camarazi in repetate randuri ca ar fi agent de influenta al serviciilor secrete rusesti, fara probe convingatoare insa. Datorita abilitatilor sale de politician si a unor aliante de conjunctura, pe care n-a ezitat nici o clipa sa le paraseasca atunci cand a considerat de cuviinta, PPCD a devenit singura formatiune care a reusit sa-si mentina statutul de partid parlamentar mai bine de 15 ani consecutiv

Pe parcursul anilor si-a moderat mesajul, iar in 2005 grupul parlamentar al PPCD a votat, deopotriva cu reprezentantii altor partide de opozitie (indemnati se pare de diplomatii occidentali, care nu si-au dorit atunci, cum nu-si doresc nici acum, alegeri anticipate), pentru alegerea lui Vladimir Voronin ca presedinte al Republicii Moldova, transmitea presa la acea vreme.

