Live TV

Fostul lider al mișcării unioniste din Republica Moldova a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Cine este Iurie Roșca

Data publicării:
rosca
Imagine cu un poster din campania electorală din 2005. După ce a intrat în Legislativul de la Chișinău, Roșca a votat pentru comuniști. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cine este Iurie Roșca

Iurie Roșca, fost lider al mișcării unioniste din Republica Moldova, demonstrat ulterior drept colaborator al serviciilor de la Moscova, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Fostul lider al partidului PPCD a reușit să fugă în afara țării înainte de pronunțarea instanței. 

Procuratura precizează că Iurie Roșca a părăsit teritoriul Republicii Moldova până la pronunțarea sentinței de condamnare. Termenul executării pedepsei urmează să fie calculat din data reținerii acestuia, transmite TVR Moldova

Pe 2 august 2024, fostul viceprim-ministru și vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, a fost condamnat de instanța de fond la șase ani de închisoare.

Conform deciziei primei instanțe, Iurie Roșca este învinuit că, în decembrie 2009, în sediul PPCD, a pretins de la Alexei Damaschin, administrator şi fondator al SRL Invizibil, echivalentul a 17, 4 milioane de lei.

În schimbul acestei sume, Roșca s-ar fi angajat să îl influențeze pe președintele Curţii Supreme de Justiţie, Ion Muruianu, să asigure admiterea recursului depus de SRL Invizibil împotriva unei hotărâri a Curţii de Apel Economice din 4 noiembrie 2009, prin care a fost anulată o hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor SA „Centrul Teatral Luceafărul” din 8 august 2008.

Peste patru sau cinci zile, se precizează în decizie, Roşca Iurie, aflîndu-se în sediul PPCD, a primit de la Alexei Damaschin, 117.000 de dolari. Aceasta reprezintă prima parte a sumei pretinse în schimbul căreia susținea că îl va influența pe președintele CSJ, Muruianu.

Ulterior, în martie 2010, după ce recursul înaintat de SRL Invizibil a fost respins ca neîntemeiat, fiind menţinută fără modificări hotărârea Curţii de Apel Economice din 4 noiembrie 2009, Iurie Roşca, a mai pretins pentru sine de la Alexei Damaschin 110.000 de dolari.

În februarie 2011, Iurie Roşca, în sediul PPCD, repetat, a pretins personal de la Damaschin 110.000 de dolari, pentru a-l influenţa pe Muruianu. În martie 2011, Iurie Roşca, în sediul PPCD, a primit de la Alexei Damaschin, cele 110.000 de dolari.

Cine este Iurie Roșca

Pe parcursul ultimului deceniu al secolului trecut acesta a adoptat un discurs radical unionist, fapt ce i-a permis sa fie tratat in constiinta publica, dar si in cercurile politice de la Bucuresti, o lunga perioada, drept singurul promotor adevarat al romanismului in Republica Moldova. Spirit autoritar si lipsit de scrupule, a reusit sa instituie in partid o disciplina de fier, care a exclus orice opinie separata, provocand totodata plecarea din partid a unor personalitati importante in politica moldoveneasca a anilor ’90.

A fost acuzat de fostii camarazi in repetate randuri ca ar fi agent de influenta al serviciilor secrete rusesti, fara probe convingatoare insa. Datorita abilitatilor sale de politician si a unor aliante de conjunctura, pe care n-a ezitat nici o clipa sa le paraseasca atunci cand a considerat de cuviinta, PPCD a devenit singura formatiune care a reusit sa-si mentina statutul de partid parlamentar mai bine de 15 ani consecutiv

Pe parcursul anilor si-a moderat mesajul, iar in 2005 grupul parlamentar al PPCD a votat, deopotriva cu reprezentantii altor partide de opozitie (indemnati se pare de diplomatii occidentali, care nu si-au dorit atunci, cum nu-si doresc nici acum, alegeri anticipate), pentru alegerea lui Vladimir Voronin ca presedinte al Republicii Moldova, transmitea presa la acea vreme. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Digi Sport
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cetatenie romana poza
Un site le promite rușilor că pot obține cetățenia română „începând...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Moșteanu, după CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor...
Armata română
Ministerul Apărării a rămas fără bani de pensii și salarii. Când se...
Volodimir Zelenski
Zelenski sugerează că Ucraina va ținti centrele de putere din inima...
Ultimele știri
Toto Dumitrescu scapă de arestul preventiv după ce a fugit de la locul accidentui, fiind drogat. Măsura dispusă de instanță
Șapte avioane americane, mobilizate pentru identificarea și interceptarea a patru avioane militare rusești în largul Alaskăi
Ministerul Apărării din R. Moldova: Documente false despre mobilizare militară circulă online. Scopul e panica înaintea alegerilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu
Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc: „Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”
plaha
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău
Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de alegerile cruciale de duminică din Republica Moldova
zelenski face declaratii
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient
mae rusia
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost convocat de urgență de către MAE rus
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Unele pensii speciale cresc din nou. Vârsta de pensionare se reduce mai mult pentru unii magistrați
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”