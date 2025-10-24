Fostul ministru care l-a acuzat pe George Simion că a colaborat cu serviciile de la Moscova a câștigat procesul și la Curtea de Apel

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a anunțat vineri, 24 octombrie, că Curtea de Apel Centru a respins apelul lui George Simion împotriva hotărârii judecătorești, care constata că acuzațiile lui Șalaru privind colaborarea liderului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) cu agenții Moscovei sunt reale.

Potrivit lui Șalaru, George Simion „insistă să piardă proces după proces, dar probabil face toate aceste acțiuni doar ca să pară că se apără cu tărie”.

„Toate dovezile apărute de-a lungul anilor, toate probele strânse de serviciile de informații din Moldova și Ucraina arată același lucru. Simion este un pericol la adresa siguranței și securității celor doua state. Din punctul meu de vedere, el este un pericol și pentru siguranță și securitatea României. Tacticile lui par măsuri active desprinse din manualul KGB”, a scris Șalaru pe Facebook.

Decizia instanței de la Chișinău a fost publicată de către Anatol Șalaru. Sursa foto: Facebook/Anatol Șalaru.

Fostul ministru al Apărării a declarat, acum trei ani, în cadrul unui interviu, că George Simion a fost declarat „persona non grata” în R. Moldova, după ce organele competente „au strâns probe și au observat că Simion desfășura activități ilegale și care subminau statul”. Liderul AUR a respins acuzațiile lui Șalaru și l-a chemat în judecată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe 10 aprilie, Anatol Șalaru anunțase că a câștigat procesul cu liderul AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidențiale din România.

Anatol Șalaru a fost deputat, ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, precum și ministru al Apărării R. Moldova (între 2015 și 2016).

George Simion este un politician român, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în prezent candidat la alegerile prezidențiale din România, cotat de sondaje cu prima șansă de a ajunge în turul doi. Simion are interdicție de a intra pe teritoriul R. Moldova și a Ucrainei.

Editor : A.R.