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Igor Dodon a mers la Moscova la doar câteva zile după o ședință secretă a Parlamentului de la Chișinău. Scopul șefului pro-rușilor

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Putin și Dodon
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon și Vladimir Putin. Sursa Foto: Profimedia Images
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Igor Dodon, fostul președinte pro-rus la Republicii Moldova, și mai mulți socialiști au plecat la Moscova, la doar câteva zile după ședința secretă a Parlamentului, în care deputații au examinat structura și efectivul Armatei Naționale, transmite TVRMoldova.

Fostul președinte susține că vizita urmărește consolidarea relațiilor politice și interparlamentare. Deplasarea a provocat însă reacții dure în rândul politicienilor proeuropeni, care pun sub semnul întrebării momentul ales pentru vizită. Experții susţin că Dodon și colegii săi ar fi mers în Rusia pentru bani și indicații.

Igor Dodon a anunțat că, împreună cu mai mulți colegi din Partidul Socialiștilor, efectuează o vizită de două zile la Moscova, la invitaţia Dumei de Stat a Rusiei.

„Programul vizitei include întrevederi cu reprezentanții partidelor partenere ale PSRM. Amintesc că Partidul Socialiștilor a încheiat acorduri de colaborare cu două partide din Rusia: „Rusia Unită" și „Rusia Justă". Vizita urmărește consolidarea relațiilor interparlamentare și a dialogului politic dintre Republica Moldova și Federația Rus”, a scris Igor Dodon.

Anunțul lui Igor Dodon a provocat reacții și pe scena politică de la Chișinău. Președintele Platformei DA, Liviu Vovc, consideră suspectă deplasarea socialiștilor la Moscova, la scurt timp după ședința cu ușile închise a Parlamentului, în care a fost examinată structura Armatei Naționale.

„Nu știu ce s-a discutat la ședința secretă a Parlamentului, dar curios este faptul că Dodon și alți membri ai socialiștilor astăzi sunt deja la Moscova. Trebuia raportare directă la curatori… Poți organiza ședințe secrete și poți pune telefoanele pe modul avion. Dar ce folos, dacă a doua zi matrioștele din Parlament iau avionul spre Moscova?”, a scris Liviu Vovc, președintele Platformei DA.

Critici și mai dure vin din partea experţilor, care acuză socialiștii că ar fi plecat la Moscova pentru a primi bani și instrucțiuni politice.

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării: Socialiştii au plecat după două lucruri: după bani şi după indicaţii. Mi se pare o mare mizerie ceea ce face, acum, Dodon, când merge la Moscova, deşi în 1992, noi am avut un război cu Rusia şi avem sute de morţi, ucişi de armata rusă. Dodon arată, încă o dată, că el nu are criterii morale. Acum, când Rusia este principala ameninţare pentru noi, el sfidează întreaga lume. El scuipă şi dansează pe mormintele copiilor ucraineni omorâţi. El s-a plasat de partea răului.

Nu este prima vizită a lui Igor Dodon la Moscova din acest an. Mai mult, pe 7 octombrie, cu doar cinci zile înaintea actualei deplasări, liderul socialiștilor i-a transmis un mesaj de felicitare lui Vladimir Putin, cu ocazia zilei de naștere, urându-i sănătate, putere și succes. Gestul vine pe fundalul războiului pe care Rusia îl continuă împotriva Ucrainei, dar și al repetatelor încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.

Editor : A.R.

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