Igor Dodon spune că vizita liderilor europeni la Chişinău este un amestec în treburile interne: Tovarăşe Macron, nu vom uita

igor dodon langa o seata cu secera si ciocanul
Igor Dodon. Foto: Profimedia

Igor Dodon, fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziţie, îi acuză pe liderii europeni că vin la Chişinău săptămâna viitoare pentru a susţine partidul de guvernământ PAS în alegerile parlamentare ce au loc o lună mai târziu şi consideră vizita un amestec în treburile interne ale ţării.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk urmează să facă o vizită la Chişinău, miercuri, la 27 august, pentru a susţine Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare, a anunţat vineri Preşedinţia franceză. Cei trei lideri europeni vin la Chişinău la invitaţia preşedintei Maia Sandu, cu ocazia marcării a 34 de ani de la independenţă, pentru a-şi „reafirma susţinerea deplină a securităţii, suveranităţii şi drumului european al (Republicii) Moldova”, a precizat Palatul Elysee.

„Săptămâna viitoare, o delegaţie mare va veni din nou în Moldova pentru a o susţine pe Maia Sandu. Consider că asta este o intervenţie directă în treburile interne ale Republicii Moldova. Imaginaţi-vă dacă Putin sau Lukaşenko ar fi venit de Ziua Independenţei atunci când am avut alegerile prezidenţiale din 2020. Ce scandal s-ar fi stârnit, inclusiv în capitalele europene. Dar lor le este permis. Să treacă peste toate liniile roşii doar ca să-şi susţină aici, în Moldova, marionetele, sorosiştii şi globaliştii”, a reacţionat vineri Igor Dodon, potrivit News.ro.

În emisiunea sa online „În direct cu Igor Dodon”, fostul preşedinte al Moldovei s-a adresat direct preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, care se numără printre oficialii aşteptaţi la Chişinău, şi i-a transmis că „nu va uita” pretinsa interferenţă, relatează NewsMaker. „Tovarăşe Macron, stimate Macron, nu vom uita asta. Este împotriva intereselor cetăţenilor Republicii Moldova. Dar în orice caz, la această chestiune ne vom întoarce cândva. Noi ne respectăm partenerii francezi, dar voi trebuie să sprijiniţi Moldova, nu marioneta Maia Sandu şi grupul ei criminal organizat, PAS”, a spus Dodon.

Cei trei lideri europeni aşteptaţi la Chişinău de Ziua Independenţei vor susţine declaraţii de presă la sediul Preşedinţiei şi apoi se vor adresa cetăţenilor în cadrul unui concert organizat în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Pe 31 august, de Ziua Limbii Române, la Chişinău este aşteptat preşedintele României, Nicuşor Dan.

Preşedinţia de la Chişinău a comentat că prezenţa celor patru lideri reconfirmă „încrederea în Republica Moldova şi sprijinul pentru drumul european”.

Vizitele celor patru lideri au loc cu doar o lună înainte de alegerile parlamentare, prevăzute pe 28 septembrie. În cursa electorală au fost înregistrate atât formaţiunea de guvernământ pro-europeană PAS, fondată de preşedinta Maia Sandu, cât şi Blocul „Patriotic”, format din partide de opoziţie pro-ruse: PSRM, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Republican „Inima Moldovei” şi Partidul „Pentru Viitorul Moldovei”.

