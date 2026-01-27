Live TV

Ilie Bolojan vrea unirea României cu Republica Moldova: „Aș vota da la un referendum în acest sens”

Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Foto: presedinte.md

Premierul Ilie Bolojan a răspuns marți răspunsurilor jurnaliștilor de la RFI. Liderul de la București a fost chestionat privind declarațiile Maiei Sandu potrivit cărora aceasta ar „vota da la un eventual referendum privind reunirea cu România”. Șeful Executivului a declarat că și el ar „vota da”, dacă s-ar organiza un astfel de plebiscit în România. 

Întrebat cum i s-a părut declarația președintei Maia Sandu, care a afirmat că ar vota pentru unirea cu România, Bolojan a răspuns că afirmația „nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o în toți acești ani de când este președinta Republicii Moldova”.

„E o atitudine de confirmare a ceea ce a făcut dânsa pe această funcție, făcând tot ceea ce este posibil pentru ca Moldova să se dezvolte, să fie o țară sigură, o țară europeană. Iar asta înseamnă, în primul rând, un drum spre Europa prin România”, a declarat premierul.

Pus în fața întrebării dacă ar vota pentru unire la un eventual referendum, Bolojan a răspuns: „În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota da”.

Amintim, anterior și Nicușor Dan a declarat că ar vota în favoarea unirii cu Republica Moldova, în eventualitatea unui referendum.

Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar
