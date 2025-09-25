Live TV

Încă o țară din UE interzice intrarea pe teritoriul său a unui lider din blocul pro-rus de la Chișinău

Data publicării:
vlah putin
Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și Vladimir Putin. Sursa foto: Kremlin.ru

Polonia i-a interzis Irinei Vlah - fostă guvernatoare prorusă a Unităţii Teritoriale Administrative Autonome Găgăuzia (UTA) din sudul Republicii Moldova - accesul pe teritoriul său pe o perioadă de cinci ani, potrivit unui anunţ făcut joi de Ministerul polonez de Externe, care i-a imputat sprijinul acordat Moscovei pentru a interfera în alegerile parlamentare din Republica Moldova, relatează Reuters.

Alegerile legislative preconizate pentru duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova au o miză uriaşă şi ar putea determina soarta cererii sale de aderare la Uniunea Europeană, în contextul a ceea ce oficialii de la Chişinău au calificat drept o campanie rusă de influenţare a votului şi de sabotare a planului de aderare la UE.

Polonia este un susţinător ferm al aderării R. Moldova la UE, iar prim-ministrul Donald Tusk a vizitat Chişinăul alături de preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz la sfârşitul lunii august, într-o demonstraţie de sprijin pentru preşedinta pro-occidentală Maia Sandu şi aliaţii săi.

"Irina Vlah, politiciană moldoveană care ajută Federaţia Rusă să se amestece în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, va avea interdicţie de a intra pe teritoriul Republicii Polone", a declarat Ministerul polonez de Externe într-un comunicat.

"Federaţia Rusă se amestecă într-un mod fără precedent şi ilegal în procesele politice, inclusiv, în special, în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova", se subliniază în comunicatul diplomaţiei poloneze.

Moscova neagă orice amestec în afacerile Republicii Moldova şi susţine că autorităţile de la Chişinău alimentează pur şi simplu sentimentele antiruseşti în scopuri politice.

Vlah este lidera partidului "Inima Moldovei" şi copreşedinte al Blocului Electoral Patriotic pro-rus.

Anterior, Canada şi Lituania i-au interzis acesteia accesul pe teritoriul lor.

