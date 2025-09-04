Live TV

Incendiu în Parlamentul din Republica Moldova

Data publicării:
parlamentul republicii moldova
Parlamentul Republicii Moldova. Foto: Profimedia

Un incendiu a izbucnit în a doua parte a zilei de joi în clădirea Parlamentului din Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru de către reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din țara vecină, transmite deschide.md.

Conform datelor prezentate, în jurul orei 15:44, autoritățile au fost alertate cu privire la fum dens în clădirea legislativului de peste Prut. Imediat, la fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate.

Ajunși, pompierii au stabilit că în la baza liftului, de la stabilizatorul de energie electrică, s-a produs un scurt circuit.

La scurt timp, incendiul a fost localizat. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Editor : A.R.

