Întreaga redacţie de știri a unui post TV din Republica Moldova a fost concediată din cauza unei ştiri

Redacţia postului 10TV din Republica Moldova a fost concediată după ce a difuzat pe post o ştire în care un eurodeputat critică puterea de la Chişinău pentru expulzarea a şapte cetăţeni turci, cadre didactice la liceul Orizont din capitală, evocând legăturile dintre liderul Partidului Democrat din Republica Moldova (de guvernământ), controversatul oligarh Vladimir Plahotniuc, preşedintele moldovean Igor Dodon şi preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informează Ziarul de Gardă din Chişinău.





Ca motiv de concediere, spun jurnaliştii, a fost invocat faptul că ştirea 'nu corespunde politicii editoriale a televiziunii', or instituţia nu ar avea drept scop să critice guvernarea. Decizia i-a nemulţumit însă pe jurnalişti, care declară că au mai publicat astfel de ştiri anterior şi consideră că nu este acceptabil niciun amestec de acest gen în produsul pe care îl creează, scrie Agerpres.



'Ştirea nu îmi aparţinea. Eu am preluat-o de la Radio Chişinău şi am adaptat-o pentru TV. Ştirea a fost scoasă din jurnal, iar eu am plasat-o din nou pentru ca să fie iar scoasă, lucru care s-a întâmplat de câteva ori. Am reuşit să fac un voice-over şi să o copiez într-un alt jurnal. Am dat ştirea la TV şi am difuzat-o.., iar de acolo a pornit totul', a declarat pentru Ziarul de Gardă jurnalista postului 10TV Alina Panico.



Conform unor surse din cadrul instituţiei, în momentul în care jurnalistei i-a fost adus la cunoştinţă că trebuie să părăsească redacţia, au intervenit şi angajaţii firmei de pază "Bercut", cea care asigură paza sediului televiziunii.



Decizia de concediere a venit de la deţinătorul licenţei, Silviu Tănase, care este şi director şi redactor-şef al ziarului "Timpul". Acesta i-a cerut Alinei să plece din redacţie, iar ceilalţi colegi s-au solidarizat şi au părăsit şi ei redacţia.



'Noi şi până acum am avut solicitări de a nu difuza o ştire sau alta, dar nu le luam în seamă. Miercuri însă ni s-a spus cu subiect şi predicat că această ştire nu se dă. Am decis să nu facem public atunci acest lucru pentru că ne gândeam că poate e o stare de moment care se va clarifica', a relatat Anatol Ursu, realizator al emisiunii "Sfatul Ţării" de la 10TV.



Ziarul de Gardă a încercat să-l contacteze telefonic pe Silviu Tănăse şi i-a expediat şi un mesaj, însă acesta nu a răspuns pentru a-şi expune punctul de vedere cu referire la acest subiect.



Postul "10TV" a obţinut licenţă în luna mai 2016, pentru o perioadă de 6 ani, fiind creat din donaţii, dar şi din investiţiile fondatorului ziarului "Timpul de dimineaţă".

