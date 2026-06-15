Live TV

Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei a fost inclusă pe lista de sancțiuni ale UE. Motivele din spatele deciziei

Data actualizării: Data publicării:
irina vlah2 gagauzia crop
Irina Vlah. Sursa foto: Facebook.
Din articol
Trecutul politic al Irinei Vlah Cine este Anton Tregub 29 de persoane din Republica Moldova, sancțiunate de UE

Uniunea Europeană a inclus alte șase persoane în lista de sancțiuni, inclusiv pe fosta guvernatoare a regiunii găgăuze, Irina Vlah, pentru acțiuni care, potrivit Consiliului European, au urmărit „destabilizarea, subminarea sau amenințarea suveranității, independenței și proceselor democratice din Republica Moldova”. Decizia a fost adoptată pe 15 iunie și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Printre persoanele sancționate se numără Irina Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei”. Potrivit Consiliului UE, fosta guvernatoare a regiunii găgăuze a fost implicată activ în acțiuni menite să destabilizeze procesele democratice în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din septembrie 2025, transmite TVRmoldova. 

În motivarea deciziei, autoritățile europene menționează că Irina Vlah a efectuat în 2025 mai multe vizite la Moscova împreună cu Victoria Furtună, aflată deja sub sancțiuni europene. Conform Consiliului UE, cele două s-au întâlnit cu oficiali ruși de rang înalt de la care ar fi primit asigurări privind sprijinul pentru campanie și instrucțiuni referitoare la coordonarea activităților electorale.

De asemenea, după constituirea Blocului Patriotic, Irina Vlah ar fi coorganizat, în iulie 2025, o manifestație electorală remunerată care, potrivit UE, a avut scopul de a crea aparența unui sprijin public larg pentru noua formațiune politică. Potrivit Uniunii Europene, Irina Vlah și partidul său sunt controlați de Ilan Șor, inclus pe lista sancțiunilor UE, și au preluat o parte din activitățile politice desfășurate anterior de formațiunile afiliate acestuia, care au fost declarate ilegale ori excluse din procesele electorale.

„Prin subminarea procesului politic democratic, inclusiv prin încercarea de a destabiliza și de a răsturna ordinea constituțională, Irina Vlah este responsabilă pentru punerea în aplicare a acțiunilor și politicilor care subminează și amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea și securitatea țării”, se spune în documentul UE.

Irina Vlah a reacționat după includerea sa pe lista de sancțiuni, afirmând că excluderea candidaților „Inima Moldovei” din alegerile din 2025 și restricțiile asupra partidului ar fi fost nejustificate. Ea susține că a cerut UE să analizeze ceea ce numește „abuzuri ale PAS”, iar sancțiunile reprezintă, în opinia sa, răspunsul Bruxelles-ului. Vlah afirmă că decizia ar reflecta modul în care funcționează UE și spune că „lupta continuă” până la „victoria adevărului”.

Trecutul politic al Irinei Vlah

Irina Vlah a fost bașcană a regiunii găgăuze în perioada 2015–2023. După încheierea mandatului, a lansat proiectul politic „Inima Moldovei”, formațiune care a făcut parte din Blocul electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

În ultimii ani, Vlah s-a remarcat prin poziții critice față de guvernarea de la Chișinău și prin pledoaria pentru relații mai strânse cu Rusia. Numele său apare acum pe lista sancțiunilor impuse de Canada pentru presupuse activități de interferență malignă atribuite Rusiei în Republica Moldova.

În afară de Irina Vlah, UE i-a inclus în lista de sancțiuni pe Anton Tregub, descris drept curator de la Moscova al Partidului „Moldova Mare”, cetățeanul rus Anton Usov, Alina Juc, prezentată de UE drept coordonatoare într-o rețea de dezinformare asociată lui Ilan Șor, precum și Iuri Vitneanski și Ruslan Garbalî, reprezentanți ai Partidului „Renaștere”.

Cine este Anton Tregub

Anton Tregub a fost prezentat în documente și corespondențe scurse în spațiul public drept un curator politic din Federația Rusă, implicat în coordonarea activităților mai multor proiecte politice din Republica Moldova asociate cu zona pro-rusă. Potrivit presei de investigații, acesta ar fi utilizat pseudonimul „maximb” în comunicările cu actori politici locali și ar fi avut un rol de coordonare strategică și logistică în campanii electorale desfășurate în ultimii ani.

În trecut, Tregub ar fi fost implicat în activități de consultanță și coordonare pentru echipa Marinei Tauber în campania pentru Primăria municipiului Bălți din 2021, precum și în susținerea logistică și strategică a Partidului „Renaștere”, formațiune afiliată rețelei conduse de Ilan Șor. În documentele atribuite rețelelor de influență, numele său apare în legătură cu organizarea și coordonarea proiectului politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună.

Potrivit corespondenței atribuite, Tregub ar fi avut un rol direct în stabilirea listei de candidați, în definirea strategiei electorale și în coordonarea mesajelor publice ale formațiunii, inclusiv în încercarea de a evita eticheta de partid pro-rus și de a promova o retorică „pro-Moldova”.

Acesta apare ca intermediar în gestionarea finanțării, a strategiilor de campanie și a relațiilor cu diverși actori politici și instituționali, fiind descris ca un punct central de legătură între echipa din Republica Moldova și structuri de coordonare din Federația Rusă.

Un alt cetățean rus ajuns în lista de sancțiuni a UE este Anton Usov. El s-a infiltrat în structurile bisericești și a coordonat o campanie de influență, mobilizând preoți și dându-le instrucțiuni despre cum ar trebui să voteze enoriașii lor.

29 de persoane din Republica Moldova, sancțiunate de UE

Prin decizia de astăzi, măsurile restrictive ale UE pentru destabilizarea Moldovei se aplică în prezent unui număr total de 29 de persoane fizice și cinci persoane juridice.

În aprilie, Consiliul Uniunii Europene a decis să prelungească măsurile restrictive împotriva persoanelor și entităților responsabile de acțiuni care vizează destabilizarea Moldovei până la 29 aprilie 2027. De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, eforturile de destabilizare a Moldovei s-au intensificat, reprezentând o amenințare directă la adresa stabilității și securității frontierelor externe ale UE.

Aceste sancțiuni i-au vizat, printre alții, pe oligarhii moldoveni fugari Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, precum și pe Marina Tauber, un membru de rang înalt al parlamentului din partea Partidului Șor. Sancțiunile urmau inițial să expire la 29 aprilie 2026.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
1
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
3
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
5
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
Digi Sport
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tineri suparați.
Eurostat: România are una dintre cele mai mici rate de angajare a absolvenților din Uniunea Europeană
Brexit
Jumătate dintre britanici ar vrea un al doilea referendum privind Brexit-ul. „Relația cu UE: Nu există o opțiune ușoară”
Rachetă Tomahawk
A pune capăt dependenței UE de capacitățile SUA e una, a le refuza aliaților posibilitatea de a se apăra singuri e altceva (Politico)
Aeroport
Ce au convenit țările UE în privința compensaţiilor pentru întârzierile zborurilor
Nicusor Dan cu sigla Summit B9
Mesajul lui Nicușor Dan, după ce Rep. Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE
Recomandările redacţiei
N17 VESTEA INVITAT STUDIO POLITIC VO 150626_13405
Adrian Veștea, despre desemnarea sa ca premier: „Nicușor Dan a zis să...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Zi crucială la PNL: Bolojan și Veștea, față în față după...
pupitru psd
Conducerea PSD i-a dat lui Sorin Grindeanu „mandat larg de negociere”...
INSTANT_PNL_DECLARATII catalin predoiu _00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cătălin Predoiu cere PNL să refacă Coaliția, cu termen limită iunie...
Ultimele știri
Noi reguli pentru terasele din București: trotuare libere pentru pietoni și muzică interzisă după ora 22:00 în zonele de locuințe
Ciprian Ciucu îl acuză pe Nicușor Dan că „joacă la ruperea PNL”. Mesaj pentru liberali: „Nu vă lăsaţi iarăşi prostiţi”
Zelenski spune că i-a propus lui Putin o întâlnire la summitul G7: „Este o ocazie foarte bună”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cât a costat rochia purtată de Simona Halep la petrecerea organizată după meciul de retragere. Fanii au...
Cancan
Andreea Popescu, prima reacție după scenele din club cu Dan Alexa! NU mai plânge după antrenor
Fanatik.ro
Cât costă 20 de secunde de publicitate pe Antena 1 în perioada Campionatului Mondial! Comparaţia cu alte ţări...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Grecii anunță că antrenorul român s-a înțeles cu Ivan Savvidis
Adevărul
Avertisment de la Oxford: Manevrele lui Nicușor Dan, comparate cu tacticile lui Carol al II-lea
Playtech
Din ce face bani Adrian Veștea şi ce meserie are la bază premierul desemnat. Averea, proprietățile și...
Digi FM
Ce spunea Adrian Veștea, acum un an, despre Nicușor Dan: "Un activist care știe doar să blocheze, să dea în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent! Imaginile surprinse la Casa Albă, cu puțin timp înainte de semnarea acordului dintre SUA și...
Pro FM
Shania Twain, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața ei: „Îmi detestam corpul, nu mă mai puteam uita...
Film Now
Noul SF al lui Spielberg despre extratereștri domină în cinematografe. Fanii, cuceriți rapid de „Disclosure...
Adevarul
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Newsweek
Ce a zis premierul desemnat Adrian Veștea despre indexarea pensiilor cu 12%? Pensionarii pierd bani și în 2027
Digi FM
Simona Halep își ia rămas-bun de la tenis și anunță ce urmează: "Pentru prima dată, simt că vreau pur și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe, dezvăluiri despre „Gladiator”. De ce a refuzat scenele intime cu Connie Nielsen: „Ar fi...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani