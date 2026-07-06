„Joint Action Day”. Percheziții și rețineri în România, R. Moldova și Ucraina la persoane care înșelau români să investească

Autorităţile din Republica Moldova au făcut percheziţii la locuinţele unor cetăţeni moldoveni suspectaţi că au făcut parte dintr-o grupare specializată în înşelăciuni cu investiţii, destructurată în urma unei anchete comune derulate în paralel în România, Moldova şi Ucraina.

La percheziţii, anchetatorii au găsit şi ridicat bani, sisteme informatice (telefoane mobile, laptopuri, suporturi de stocare), înscrisuri şi alte bunuri. Suspecţii au convins cel puţin 43 de cetăţeni români să investească pe platforme nereale, folosindu-se şi de imaginea unor persoane publice, inclusiv premierul şi guvernatorul BNR. Şapte persoane sunt cercetate în România, însă doar două au fost găsite.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti informează, luni, că autorităţile din Republica Moldova au efectuat noi activităţi de urmărire penală în dosarul privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu investiţii ("investment scam"), acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Astfel, potrivit sursei citate, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, au făcut mai multe percheziţii domiciliare la adresele unde locuiesc cetăţeni ai Republicii Moldova, operatori ai unor call-center-uri care fac obiectul anchetei comune.

La percheziţii, au fost identificate şi ridicate sume de bani, sisteme informatice (telefoane mobile, laptopuri, suporturi de stocare), înscrisuri şi alte bunuri, precizează sursa citată.

"Activităţile desfăşurate astăzi reprezintă o continuare a acţiunii comune (Joint Action Day), derulate de autorităţile judiciare din România, Republica Moldova şi Ucraina, în data de 25.06.2026, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), constituită sub coordonarea EUROJUST şi cu sprijinul EUROPOL", mai arată aceeaşi sursă.

Cercetările sunt continuate de autorităţile competente în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale şi a dispunerii măsurilor legale care se impun.

Ancheta care a vizat destructurarea unei grupări specializate în infracţiuni de înşelăciune cu investiţii s-a derulat în paralel în România, Republica Moldova şi Ucraina, fiind făcute percheziţii inclusiv la patru call-center-uri din Ucraina.

Potrivit anchetatorilor, suspecţii au convins cel puţin 43 de cetăţeni români să investească pe platforme nereale, folosindu-se şi de imaginea unor persoane publice, inclusiv premierul şi guvernatorul BNR.

Şapte persoane sunt cercetate în România, însă doar două au fost găsite.

Editor : A.R.