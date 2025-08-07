Live TV

Judecătoarea din Republica Moldova care a condamnat-o pe bașcana Guțul la închisoare a fost amenințată cu moartea

Data publicării:
Evghenia Guțul și Vladimir Putin.
Evghenia Guțul și Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru
Din articol
„Tu ești următoarea”

Ana Cucerescu, judecătoarea care a trimis-o pe Evghenia Guțul după gratii, a fost victima unei campanii de intimidare, amenințare și presiune, care s-a intensificat cu câteva zile înaintea pronunțării sentinței. Despre cele întâmplate au vorbit Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), transmite ZdG.md.

Potrivit autorităților, adresa poștală electronică de serviciu utilizată de magistrata Ana Cucerescu a fost clonată și, ulterior, utilizată în scopul diseminării unor mesaje transmise din numele judecătoarei privind o pretinsă demisie a sa din funcție din motiv că „deciziile sunt dictate nu de lege, ci de politică”.

Pe 31 iulie, judecătoarea a primit un apel prin aplicația viber prin care o voce robotizată i-a comunicat: „Bună! Vino la morgă centrala ….”. Tot la 31 iulie 2025, a fost comandată și achitată o așa-numită „livrare de flori”, destinată magistratei Cucerescu, care urma a fi transmisă prin curier la dat de 1 august 2025, între orele 08:00-12:00.

„Livrarea de flori”, în realitate, nu era altceva decât o coroană funerară, așa cum este indicat și în comandă, prețul căreia ajunge la 3 mii de lei.

„Tu ești următoarea”

Pe 1 august, puțin după ora 13:00, magistrata a primit un mesaj prin care este întrebată dacă a primit cadoul, cu referire la coroana funerară. Mesajul a fost urmat de o imagine cu o persoană decapitată și textul „Tu ești următoarea”, totul scris în limba rusă. Mesajul ar fi fost trimis de la un număr din Federația Rusă.

Ulterior, la 4 și 5 august 2025, zile care au precedat pronunțarea sentinței pe numele Evgheniei Guțul, de la același număr de pe care au fost expediate mesaje de amenințare către judecătoare, au fost efectuate mai multe apeluri la Serviciul de urgență 112 prin care se reclama faptul că la adresa unde aceasta locuiește s-ar întâmpla diverse ilegalități. Unele apeluri indicau că la judecătoria unde urma să fie pronunțată sentința este amplasat un material explozibil.

În perioada 4 august 2025, ora 22.23 și 5 august 2025, ora 08.13, adică până la pronunțarea sentinței, au fost efectuate 13 apeluri sau tentative de apel la Serviciul 112 de pe același număr de telefon.

Amintim, Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Alături de guvernatoare a mai fost condamnată și Svetlana Popan, fosta secretară a oficiului central al formațiunii, controlată de oligarhul fugar Ilan Șor. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 15 zile.

Editor : A.R.

