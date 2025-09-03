Jurnalistul moldovean Nicolae Chicu acuză că a fost victima unui atac cibernetic. Canalul său de YouTube a fost șters

Jurnalistul Nicolae Chicu din Republica Moldova, cunoscut pentru poziţii pro-occidentale şi implicare în combaterea dezinformării, a anunţat miercuri că a fost victima unui atac cibernetic, iar canalul său de YouTube, care avea aproape 70.000 de abonaţi, a fost şters. Jurnalistul se declară victima războiului hibrid pe care Rusia îl duce împotriva ţării în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit News.ro.

„Azi mi-au spart adresa de email, au schimbat numerele pentru recuperarea parolei, au preluat controlul asupra canalului şi au băgat live cu scheme crypto. Erau 30 de mii de oameni live. Probabil e o metodă ca YouTube să şteargă ulterior contul automat după mii de raportări pentru «scheme financiare»”, a anunţat Nicolae Chicu pe pagina sa de Facebook.

Jurnalistul notează că situaţia din jurul canalului său de YouTube vine în prejama alegerilor parlamentare şi susţine că ar avea drept scop reducerea sa la tăcere.

„Cam asta-i campania electorală. Cam ăsta-i războiul hybrid pe care nataşele îl minimalizează de fiecare dată. Cam de asta au vrut să mă reducă la tăcere - că acest canal acumulează lunar doar pe YouTube între 400 şi 500 de mii de vizualizări. Dar bucăţi sunt puse şi pe Facebook, şi pe TikTok. Acum sunt în proces de recuperare a canalului. Nu ştiu dacă voi reuşi. Încerc”, a declarat jurnalistul.

Ulterior, el a anunţat că i-a fost şters canalul de YouTube.

„Spuneam recent la un eveniment că după ce Rusia a început invazia la scară largă în Ucraina m-am înrolat benevol în frontul informaţional. Lupt (la fel ca mulţi alţi colegi din presă şi societatea civilă) cu rachetele, bombele şi dronele informaţionale ale ruşilor. Pentru că înainte de a veni cele care ucid civili… şi în Ucraina au aterizat cele informaţionale. Asta deranjează pentru că ei vor să ocupe minţile oamenilor iar într-un final să poată avea R. Moldova pe tavă la alegeri”, a acuzat Nicolae Chicu.

„Adevărul e că nu mă opresc”, a mai spus Chicu.

Potrivit publicației online din Republica Moldova NewsMaker, Nicolae Chicu este un jurnalist cunoscut pentru poziţii ferm pro-occidentale, anti-Kremlin şi care pledează împotriva agresiunii militare ruse din Ucraina. Acesta se implică activ în combaterea dezinformării şi propagandei ruse. Pe canalul său YouTube, publica interviuri, documentare şi rezumate săptămânale ale celor mai importante evenimente care au avut loc. Ultimul interviu postat a fost cu deputatul PAS Oazu Nanoi, iar precedentul cu preşedinta Maia Sandu.

Campania electorală pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie este în plină desfăşurare, iar preşedinta Maia Sandu avertizase în privinţa unei interferenţe a Moscovei fără precedent.

Editor : B.E.