Kremlin, Georgescu, bani și multă manipulare. O nouă anchetă zguduie campania electorală din Republica Moldova (nordnews)

parlamentul republicii moldova
Parlamentul Republicii Moldova. Foto: Profimedia
Noi lucrăm prin crypto Schema Georgescu Toate drumurile duc la Moscova

Jurnaliștii de la publicația nordnews, din Republica Moldova, au reușit să se infiltreze în caracatița prin care Moscova vrea să decidă soarta republicii Moldova. Aceștia au participat timp de cinci luni la activitățile dictate direct de către așa-numiții „curatori” din Rusia. 

Timp de cinci luni, jurnaliștii NordNews au lucrat „cot la cot” cu oameni trimiși de Moscova, au intrat în cercul lor de încredere și au ajuns chiar să „presteze” servicii în interesul Partidului „Moldova Mare” și a Blocurilor „Alternativa” (condus de către Ion Ceban, primarul Municipiul Chișinău) și „Patriotic”(condus de către fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon). Totul pentru a arăta cum încearcă Rusia să dicteze în dreptul cui trebuie să pună moldovenii ștampila pe 28 septembrie.

Jurnaliștii spun că pentru a te alătura cursului de instruire, era suficient să completezi un mic chestionar și să spui pe scurt câteva lucruri despre tine. Au primit acces chiar în aceeași zi. Astfel, pe 29 mai, Olga, administratorul NordNews, împreună cu alți participanți, a devenit parte a unui amplu program internațional intitulat „Hackathonul tehnologiilor electorale.”

„Sunt administratoare la NordNews. M-am infiltrat în această rețea pentru a afla cât mai multe informații în vederea unei investigații jurnalistice. Pe toată durata infiltrării mele am interacționat cu toți participanții și organizatorii.”, a declarat Olga Dolgopolîi, jurnalist NordNews.

Unul dintre coordonatorii-cheie ai proiectului este Anna Denisenko. Sursele NordNews indică faptul că, anterior, ea a organizat programul „LIDERII EVRAZIEI” și anume ea a trimis în chatul comun invitația de a participa la „Hackathon”.

Denisenko este cunoscută drept director general al ONG-ului „Centrul Noilor Politici pentru Tineret” din Rusia. De-a lungul carierei sale, ea a fost puternic implicată în mediul politic rusesc. În perioada 2008-2011, ea a activat în calitate de asistent al primului adjunct al președintelui Comitetului pentru Tineret din Duma de Stat, Serghei Belokonev. Vom reveni ulterior la Belokonev, în prezent responsabil pentru operațiunile în Moldova ale ONG-ului „Evrazia”.

Un alt coordonator a încercat să rămână anonim, folosind aliasul „Dumitru Cantemir”, însă nu i-a reușit. Acesta s-a dat de gol într-un mod caraghios: și-a pus o poză cu spatele, pe care a publicat-o și pe alte profiluri de pe rețelele de socializare. Astfel jurnaliștii NordNews au reușit să-i afle numele: Dmitri Baranovski.

Noi lucrăm prin crypto

Redăm mai jos doar o parte din dialogul publicat de către jurnaliștii de la nordnews.

Alina Juk: Dacă băieții ies și fac acest sondaj, trebuie plătiți.”
Olga: Ei, 200 lei, cât le trebuie?
Alina Juk: Nu, 600 se plătește fiecăruia care iese. Iar 1500–2000 pe lună se plătește responsabilului de echipă.”
Olga: De persoană?
Alina Juk: Nu, în total. Adică, în medie, salarizarea băieților e cam de 4–5 mii lei pe lună… Aici te pot și închide, îți pot da amendă pentru transfer (din Rusia). Noi lucrăm prin crypto.

„În general, plătim bonusurile (adică banii) pe card bancar rusesc sau le trimit în două moduri: prin crypto sau direct pe card moldovenesc”, a mai spus unul dintre coordonatorii ruși.

În paralel, oamenii erau îndemnați să meargă și la proteste stradale. 

Pe 16 august, oamenii ademeniți de oligarhul Ilan Șor cu 3 mii de dolari pe lună s-au adunat la un protest pe termen nedeterminat în scuarul Gării din Chișinău. Poliția a avertizat atunci că toți cei care vor veni la protestele neautorizate vor fi amendați cu 7,5 mii de lei zilnic.

„Fără să aștept să venim la putere, declar: începând de sâmbătă, toți cei care ne vor susține mișcările, toți cei care vor răspunde apelului nostru, indiferent de partidele și forțele care vor fi alături de noi în piață, care vor apăra dreptul moldovenilor la un viitor liber și prosper, vor începe să primească, chiar de sâmbătă, un salariu de 3 mii de dolari pe lună” promitea atunci Șor.

Schema Georgescu

Potrivit Dianei Cearskaia, responsabilă de polit-tehnologi și imagine la Partidul ”Moldova Mare”, o schemă similară a funcționat și în primul tur al alegerilor prezidențiale din România (noiembrie 2024): un detașament de 65 de persoane ar fi lucrat în campania pe TikTok pentru politicianul prorus Călin Georgescu.

„Știi că pentru români a lucrat o echipă formată din 65 de oameni numai pe TikTok? Ești la curent? Dar știi câți bani au fost investiți acolo? Am o mapă cu toate pozițiile indicate. Echipa tehnică era atât de puternică. Dacă aș fi avut asemenea posibilități, pot doar să visez la asta. Deși Partidul ”Moldova Mare” este, poți să spui, zero, începând de la conducere și până la participarea în alegeri, dacă aș avea o asemenea echipă, aș învinge la sigur în alegeri” i-a spus Cearskaia în cadrul unei discuții cu producătorul NordNews, Dumitru Pelin.

Toate drumurile duc la Moscova

„Evrazia” (organizația care se află în spatele schemei) se prezintă drept „o organizație non-profit activă, care lucrează la rezolvarea problemelor socio-economice din regiunile din Eurasia”. În realitate, însă, se ocupă preponderent de operațiunile hibride ale Rusiei pe întregul spațiu post-sovietic, dar în special în R. Moldova. Anume pentru implicarea în acțiuni de destabilizare a statului nostru, ONG-ul a fost inclus pe lista sancțiunilor în Uniunea Europeană, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

„Orice presiune din partea țărilor europene și a R. Moldova reprezintă o recunoaștere a faptul că proiectul dă rezultate. Cu cât mai mari sunt presiunile, cu atât mai rezultativ este proiectul. Compania „A7”, ONG-ul „Evrazia”, Blocul „Pobeda”, sancțiunile nu pot afecta niciunul dintre proiectele cu care eu mă ocup. Datorită fiecărei noi sancțiuni, noi lucrăm bine și reușim să facem tot ce ne propunem” a declarat Șor pentru RIA Novosti în cadrul Forumului Economic Oriental de la Vladivostok.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor fi organizate pe 28 septembrie. Rusia s-a implicat activ în ultima perioadă cu sume imense pentru a încerca să instaleze un guvern marionetă la Chișinău. 

Întreaga investigație a jurnaliștilor de la nordnews poate fi citită AICI

De asemenea, investigația în format video a jurnaliștilor de peste Prut poate fi urmărita în materialul de mai jos. 

 

