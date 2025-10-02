Live TV

Kremlinul insistă și susține că alegerile din Republica Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii”

Dmitri Peskov
Kremlinul a venit cu o nouă reacție privind alegerile parlamentare din Republica Moldova. De aceasta dată Dmitri Peskov a catalogat alegerile care tocmai au trecut în statul vecin ca fiind drept „pline de ciudățenii”.

Moscova pare că nu tolerează înfrângerea zdrobitoare la alegerile din Republica Moldova. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a venit cu o nouă reacție și susține că moldovenii își doresc relații bune cu Rusia. Acesta spune că: „„Așa cum au arătat alegerile, care, desigur, au fost pline de diverse încălcări și ciudățenii, o bună parte, dacă nu chiar mai mult, dintre moldoveni sunt susținători ai stabilirii unor relații bune cu Rusia”.

Potrivit lui, Moscova ar dori ca la Chișinău să se mențină cursul către îmbunătățirea relațiilor. Rusia se așteaptă ca antirusismul din Moldova să cedeze locul unei abordări mai pragmatice, dar până acum acest lucru nu s-a întâmplat, transmite rianovosti. 

Amintim, în prima reacție după alegeri, Peskov a susținut că: „Din ceea ce vedem și știm, putem confirma că sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota în Federația Rusă, deoarece doar două secții de votare le-au fost deschise, ceea ce, în mod firesc, a fost insuficient și nu a permis tuturor să voteze. Este ceva ce putem afirma cu certitudine”

Reacția a venit după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), înfiinţat de preşedinta Moldovei, Maia Sandu, a câștigat majoritatea în parlament după alegerile de duminică.

