„La mulți ani, fraților basarabeni!” Mesajul lui Ilie Bolojan cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Șeful PNL subliniază că România va rămâne cel mai apropiat partener pentru că „ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”.

Ilie Bolojan a scris pe rețelele sociale: „Astăzi, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței.

România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991.

Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun.

La mulți ani, Moldova! 🇲🇩

La mulți ani, fraților basarabeni!”

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Aminitm, Nicușor Dan va merge joi în Republica Moldova, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, unde va fi primit de președinta Maia Sandu și va participa la parada militară organizată la Chișinău. Șeful statului român va avea și o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Editor : A.R.