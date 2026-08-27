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„La mulți ani, fraților basarabeni!” Mesajul lui Ilie Bolojan cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova

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Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Ilie Bolojan si Maia Sandu. Foto: presedinte.md
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Premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Șeful PNL subliniază că România va rămâne cel mai apropiat partener pentru că „ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”. 

Ilie Bolojan a scris pe rețelele sociale: „Astăzi, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței.
România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991.

Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun.
La mulți ani, Moldova! 🇲🇩
La mulți ani, fraților basarabeni!”

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Aminitm, Nicușor Dan va merge joi în Republica Moldova, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, unde va fi primit de președinta Maia Sandu și va participa la parada militară organizată la Chișinău. Șeful statului român va avea și o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Editor : A.R.

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