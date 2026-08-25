Maia Sandu a acordat cetățenia moldovenească combatantului de pe Nistru Marian Șolea și lui Claudiu Năsui, propus ministru la Chișinău

Maia Sandu a semnat pe 25 august decretele de acordare a cetățeniei moldovenești pentru două persoane din România: deputatul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui și scriitorul Marian Șolea.

Acordarea cetățeniei fostului ministru al Economiei din România, Claudiu Năsui, reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale, după cum scrie presa de la Chișinău. În calitatea sa de deputat USR și fost membru al Guvernului, Năsui a demonstrat un angajament ferm pentru politici economice liberale și reforme structurale.

Prezența unor lideri politici români cu viziune pro-europeană, asumați ca cetățeni moldoveni, subliniază parteneriatul profund dintre Chișinău și București.

Decretul prezidențial îl vizează și pe scriitorul și publicistul Marian Șolea. Marian Șolea este recunoscut și respectat pentru curajul său de a fi participat, în 1992, la Războiul din Transnistria.

În cadrul unui interviu pentru TVR Moldova, Marian Șolea a relatat cum a ajuns pe front în 1992 după ce, fiind minor, a traversat granița cu Republica Moldova ascuns printre elevii care studiau la Târgu Jiu cu burse oferite de statul român.

A luptat la Tighina, apoi la Coșnița, unde a rămas până la sfârșitul conflictului, în apropierea așa-zisei „granițe” cu regiunea transnistreană.

Fostul combatant spune că experiența războiului i-a schimbat definitiv viața, afirmând că s-a „născut a doua oară” pe front, la Coșnița. Șolea regretă însă că, la peste trei decenii de la conflict, multe dintre greșelile trecutului continuă să fie repetate.

Marius Marian Şolea este licenţiat în drept şi administraţie publică, teologie şi arte plastice. Din 1994, colaborator al unor instituţii media, printre care TVR Iaşi, Radio Iaşi, Radio Contact Iaşi, Radio România Cultural, Radio Târgu Jiu, „Literatorul”, „Convorbiri Literare” ș.a.

Este autor al mai multor volume de poezie, printre care „Mereu secunda, mereu şi Dumnezeu”, „Universul din piatră”, „Paşii de sub simţ”, „Semantice umbre”, „Blestemul bărbăţiei şi alte imagini sociale”, „Generaţia suspendată”, „Scrisori pentru depărtările din voi”, „Cântece, drumuri şi resturi” sau „Reflexiile mărilor curbe”.

Editor : A.R.